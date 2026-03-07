Papszun wspiera Urbańskiego. Miał być wielką gwiazdą Legii

Legia Warszawa przygotowuje się do meczu z Cracovią. Marek Papszun podczas konferencji wypowiedział się na temat formy Kacpra Urbańskiego. Wierzy, że ten będzie jeszcze liderem drużyny.

PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Legia będzie miała z niego pożytek? Papszun ze słowami wsparcia

Legia Warszawa nie przegrała od czterech meczów, choć w tym czasie aż trzykrotnie remisowała. Nie zmienia to faktu, że drużyna faktycznie się rozwija i być może lada moment wydostanie się ze strefy spadkowej. W niedzielę Wojskowi podejmą przed własną publicznością Cracovię. To szansa na drugą wygraną w rundzie wiosennej.

Pod wodzą Marka Papszuna błyszczą Kacper Chodyna czy Patryk Kun. Podczas zimowych przygotowań wydawało się, że rolę lidera ofensywy przejmie Kacper Urbański. Tak się jednak nie dzieje – ostatnie dwa mecze zaczynał na ławce rezerwowych, a przeciwko Wiśle Płock nawet nie zagrał.

Latem transfer Urbańskiego był uważany za hitowy na skalę całej Ekstraklasy. 11-krotny reprezentant Polski skorzystał z oferty Legii, aby się odbudować i szybko wrócić do czołowej europejskiej ligi. Jego forma pozostawia jednak wiele do życzenia. Papszun wspiera młodego pomocnika i wierzy, że ten jeszcze będzie stanowił o sile zespołu.

– Biorąc pod uwagę jego historię i CV, stać go na więcej. Dziś nie jest jeszcze w swojej najlepszej formie, ale pracuje solidnie. Nie wszystkie treningi są idealne – to normalne – ale widzę, że bardzo się stara. To dla niego trudna sytuacja, bo oczekiwania były duże. Musi jednak dalej pracować, korzystać ze wszystkiego, co oferuje klub i sztab. Jeśli będzie wytrwały i konsekwentny, to efekty przyjdą – wyjaśnił Papszun na konferencji prasowej, cytowany przez portal Legia.net.