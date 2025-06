SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Papszun zostanie w Rakowie na przyszły sezon

Reprezentacja Polski została bez selekcjonera, ponieważ ze stanowiska zdecydował się ustąpić Michał Probierz. Aktualnie PZPN szuka nowego trenera, a kandydatów z dnia na dzień jest coraz więcej. Wiele wskazuje na to, że przyszłym szkoleniowcem Biało-Czerwonych będzie Polak. Cezary Kulesza wśród potencjalnych selekcjonerów wymienił cztery nazwiska, a wśród nich m.in. Adama Nawałkę.

Media z pracą w reprezentacji Polski łączą Marka Papszuna. Warto przypomnieć, że we wrześniu 2023 roku trener był jednym z dwóch najpoważniejszych kandydatów do przejęcia sterów nad kadrą. Ostatecznie wybór padł na Michała Probierza, choć Papszun miał już wybrany sztab szkoleniowy, w którym miał znaleźć się Łukasz Piszczek.

W związku z pojawiającymi się plotkami łączącymi 50-latka z polską kadrą głos w tej sprawie zabrał Wojciech Cygan. Przewodniczący rady nadzorczej Rakowa w rozmowie z serwisem Meczyki.pl zdradził, że według niego Marek Papszun zostanie w Częstochowie.

– Według mojej najlepszej wiedzy i moich najskrytszych marzeń Marek Papszun w przyszłym sezonie będzie prowadził Raków Częstochowa – powiedział Wojciech Cygan w rozmowie z serwisem Meczyki.pl.

W poprzednim sezonie Papszun wrócił do Rakowa po rocznej przerwie. Pod jego wodzą Medaliki walczyły o mistrzostwo Polski do ostatniej kolejki. Natomiast w bezpośredniej walce lepszy okazał się Lech Poznań, przez co zespół spod Jasnej Góry zajął 2. miejsce w Ekstraklasie.