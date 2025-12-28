Papszun mógł pracować w Niemczech. Hajto rozmawiał z byłym klubem

Marek Papszun dwukrotnie pracował w Rakowie Częstochowa. Pomiędzy dwiema kadencjami miał roczną przerwę, podczas której mógł trafić do ligi niemieckiej. Tomasz Hajto na kanale Polsat Sport zdradził, że proponował go byłemu klubowi.

Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Zaproponowałem Papszuna niemieckiemu klubowi – zdradza Hajto

Marek Papszun przed Świętami Bożego Narodzenia zmienił klub w PKO BP Ekstraklasie. 51-latek po półtora roku postanowił zakończyć drugą kadencję w Rakowie Częstochowa. Jego nowym pracodawcą została Legia Warszawa, z którą podpisał kontrakt do 2028 roku.

W Rakowie pracował dwukrotnie. Najpierw w latach 2016-2023, a potem w latach 2024-2025. Pomiędzy pracą w Częstochowie miał roczną przerwę. Wtedy też otrzymywał wiele ofert z zagranicznych lig, a nawet reprezentacji narodowych. Tomasz Hajto w programie „Cafe Futbol” na kanale Polsat Sport zdradził, że proponował Marka Papszuna swojemu byłemu klubowi w Niemczech.

– Zaproponowałem go do niemieckiego klubu. Dzwoniłem nawet do Marka Papszuna i mu o tym powiedziałem. Nie jestem jego agentem. Po prostu chciałem dobrze dla mojego byłego klubu. […] Przedstawiałem go dyrektorowi sportowemu przez trzy godziny, tłumacząc mu jakie ma podejście, jak gra, jaki ma system, jaki mental. Wszyscy się jednak boją tego, czy ten trener będzie potrzebował dużo czasu, żeby się wdrożyć w tę ligę – powiedział Tomasz Hajto w „Cafe Futbol” na kanale Polsat Sport.

Trudno stwierdzić, o jaki konkretnie klub mu chodziło. Natomiast opcje są trzy, ponieważ Hajto w Niemczech grał w takich drużynach jak Schalke 04, MSV Duisburg i FC Nurnberg. Największe szanse są na to, że chodziło o drużynę z Gelsenkirchen.