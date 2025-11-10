Pietuszewski przebojem wdarł się do Ekstraklasy. Skomentował decyzję Jana Urbana

Oskar Pietruszewski błyszczy formą w Jagiellonii Białystok. W rozmowie z "TVP Sport" 17-letni skrzydłowy odniósł się do braku powołania do seniorskiej kadry narodowej.

PressFocus Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Wielki talent pominięty przez Jana Urbana

Jagiellonia Białystok ma w swoich szeregach ogromny talent. Mowa o Oskarze Pietuszewskim, który w bieżącym sezonie rozegrał 23 mecze, strzelił dwa gole i dorzucił dwie asysty. 17-letni skrzydłowy jest już kluczowym zawodnikiem reprezentacji Polski do lat 21 prowadzonej przez Jerzego Brzęczka.

Wielu ekspertów uważa, że Pietuszewski jest gotowy, by otrzymywać również powołanie do seniorskiej kadry, ale na ten moment jest pomijany przez Jana Urbana. W listopadzie Biało-Czerwoni zakończą eliminacje mistrzostw świata 2026 meczami z Holandią w Warszawie na PGE Narodowym oraz z Maltą w Ta’ Qali.

– Gdybyśmy chcieli, to powołalibyśmy Oskara Pietuszewskiego, ale wybraliśmy innego młodego zawodnika, Filipa Rózgę – wyjaśnił niedawno selekcjoner. Teraz do sprawy odniósł się sam Pietuszewski. Pomocnik Dumy Podlasia zadebiutował w kadrze U-21 we wrześniu i w czterech meczach zdobył cztery bramki.

– Nie myślę o tym. Szanuję decyzję trenera. On dużo doświadczył w karierze i piłkarskiej, i trenerskiej. Wiem, że ma jakiś plan na mnie. Skupiam się na meczu z Włochami w kadrze U21. Mam nadzieję, że podtrzymam passę zwycięstw na tym stadionie – przyznał w rozmowie z „TVP Sport”

Młodzieżowa reprezentacja Polski walczy w eliminacjach mistrzostw Europy. Z komplet punktów ekipa Brzęczka prowadzi w tabeli grupy. W listopadzie zmierzy się z Włochami w Szczecinie oraz z Macedonią Północną.