Odważna deklaracja bramkarza Zagłębia Lubin. „O to gramy”

"Gramy o europejskie puchary, teraz to mówimy otwarcie" - powiedział Jasmin Burić po pokonaniu Piasta Gliwice w rozmowie z Tadeuszem Daniszem z "TVP 3". To odważna deklaracja bramkarza rewelacji ligi.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Jasmin Burić

Zagłębie gra o awans do europejskich pucharów

Zagłębie Lubin w tym sezonie spisuje się bardzo dobrze. Podopieczni Leszka Ojrzyńskiego są właściwie rewelacją PKO Ekstraklasy i obecnie – ku zaskoczeniu chyba wszystkich – zajmują pierwsze miejsce w tabeli. Miedziowi pomimo sporych problemów w zimowym okienku transferowym i odejściu najważniejszego piłkarza, wciąż są piekielnie groźni w ofensywie.

Dobra forma ekipy z Dolnego Śląska na tym etapie sezonu każe zastanawiać się, jak zakończy się dla nich ta kampania. Nie ma wątpliwości, że z pewnością najtrudniejsze będzie utrzymanie tak wysokiego punktowania. Jeśli jednak to się uda, to będzie można mówić o strefie medalowej. Odważną deklarację w tej sprawie złożył bramkarz, Jasmin Burić, który wprost przyznał, że zespół gra o europejskie puchary.

– Fajnie jest być piłkarzem Zagłębia Lubin. Gramy o europejskie puchary, teraz to mówimy otwarcie – powiedział Jasmin Burić po pokonaniu Piasta Gliwice w rozmowie z Tadeuszem Daniszem z „TVP 3”.

Jasmin Burić w tym sezonie rozegrał w sumie 15 spotkań i dziewięć razy zachował czyste konto. To czołowy wynik w lidze. 39-letni Bośniak wskoczył do bramki Miedziowych po tym, jak kontuzji nabawił się Dominik Hładun. W przeszłości doświadczony golkiper bronił barw m.in. Lecha Poznań. jego obecna umowa na Dolnym Śląsku wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku.

