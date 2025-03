Odblokowany Radomiak rzuci wyzwanie Koronie. Kto zatriumfuje?

Korona Kielce - Radomiak to Święta Wojna, która zacznie niedzielne zmagania w ramach 26. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz na Exbud Arena zacznie się o godzinie 12:15.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Korony Kielce

Radomiak się rozkręca: Henriques zmienia grę

Korona Kielce w 2025 roku należy zdecydowanie do czołówki PKO BP Ekstraklasy. Po zimowej przerwie zespół dowodzony przez Jacka Zielińskiego wystąpił w siedmiu spotkaniach, inkasując w nich 15 punktów.

Radomiak to z kolei drużyna, która z jednej strony na starcie drugiej części rozgrywek nie zachwycała. Byłą przez trzy kolejki bez zwycięstwa. Od momentu, gdy jednak odblokowała się z Legią Warszawa, to już nie przegrywa. Tym samym wygląda na to, że tryby wprowadzone przez Joao Henriquesa zaczęły funkcjonować.

Obie ekipy w tabeli dzielą zaledwie dwa oczka. Jak na razie Korona zadomowiła się na 11. miejscu, a dwie lokaty niżej są Zieloni. W każdym razie w tego typu starciach klasyfikacja schodzi na boczny tory. W meczach o dużym ciężarze gatunkowym zawsze boisko wszystko weryfikuje. Zatem emocji w starciu z udziałem obu drużyn nie powinno zabraknąć.

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Korony

wygraną Radomiaka

remisem wygraną Korony

wygraną Radomiaka

remisem 0 Votes

Twierdza Exbud Arena ostatnio nie pęka

Przed reprezentacyjną przerwą kielczanie zaliczyli passę trzech meczów bez porażki. Korona pokonała Stal Mielec (1:0) oraz Puszczę Niepołomice (2:1). Z kolei w starciu z Zagłębiem Lubin zremisowała (1:1).

Kielecka drużyna na swoim stadionie nie przegrała w żadnym z trzech ostatnich występów ligowych. Od potyczki z Motorem Lublin (1:0) zanotowała trzy z rzędu zwycięstwa. W pokonanym polu Korona pozostawiła także: Śląsk Wrocław (1:2) i wspomnianą już drużynę Tomasza Tułacza.

Zobacz także: Ekstraklasa – tabela ligi polskiej

Tymczasem ekipa z Radomia na reprezentacyjną przerwę udała się po zwycięstwie z Lechią Gdańsk (2:1). Jednocześnie radomianie mogą pochwalić się passę czterech meczów bez przegranej.

Na wyjeździe zespół z Gdańska kompletnie nie radzi sobie w ostatnim czasie. W dziewięciu tego typu starciach, licząc wszystkie rozgrywki, Lechia wygrała tylko raz, gdy pokonała Zagłębie Lubin (3:1). Ponadto zaliczyła pięć porażek i trzy remisy.

Mecze drużyny Korona Kielce Zagłębie Lubin 1 Korona Kielce 1 Korona Kielce 2 Puszcza Niepołomice 1 Stal Mielec 0 Korona Kielce 1 Ruch Chorzów 2 Korona Kielce 0 Korona Kielce 2 Śląsk Wrocław 0 Mecze drużyny Radomiak Radomiak 2 Lechia Gdańsk 1 Cracovia 1 Radomiak 2 Radomiak 1 Widzew Łódź 1 Radomiak 3 Legia Warszawa 1 Górnik Zabrze 3 Radomiak 2

Historia meczów z udziałem Korony i Radomiaka

W pięciu ostatnich starciach ligowych między zespołami częściej górą byli kielczanie. Korona była lepsza w trzech spotkaniach. Jeden mecz zakończył się remisem i raz zwyciężył Radomiak. Właśnie w starciu z września minionego roku wygrali Zieloni (4:0)).

Korona Kielce – Radomiak: przewidywane składy

Korona Kielce Jacek Zielinski Radomiak João Henriques Korona Kielce Jacek Zielinski 3-4-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 87 Mamla 44 Sotiriou 24 Smolarczyk 66 Trojak 28 Godinho 8 Remacle 11 Nono 6 Pieczek 71 Długosz 20 Dalmau 17 Fornalczyk 15 Tapsoba 27 Wolski 28 Kaput 6 Jordão 17 Dadashov 24 Ouattara 5 Agouzoul 74 Kingue 25 Burch 13 Grzesik 1 Kikolski 87 Mamla 44 Sotiriou 24 Smolarczyk 66 Trojak 28 Godinho 8 Remacle 11 Nono 6 Pieczek 71 Długosz 20 Dalmau 17 Fornalczyk 15 Tapsoba 27 Wolski 28 Kaput 6 Jordão 17 Dadashov 24 Ouattara 5 Agouzoul 74 Kingue 25 Burch 13 Grzesik 1 Kikolski 3-4-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 5-4-1 5-4-1 Przewidywany skład Radomiak João Henriques Rezerwowi 1 Xavier Dziekoński 5 Pau Resta 7 Dawid Blanik 9 Evgeni Shikavka 10 Shuma Nagamatsu 13 Milosz Strzebonski 19 Jakub Konstantyn 27 Pedro Nuno 37 Hubert Zwoźny 88 Wojciech Kaminski 4 Rahil Mammadov 7 Perotti 8 Paulius Golubickas 9 Leandro Rossi 10 Roberto Alves 11 Osvaldo Pedro Capemba Capita 19 Rafael Barbosa 33 Kamil Pestka 44 Wiktor Koptas 88 Francisco Ramos 99 Guilherme Zimovski

Korona Kielce – Radomiak: kontuzje i zawieszenia

Obie ekipy podejdą do rywalizacji osłabione. W szeregach ekipy Jacka Zielińskiego nie będą mogli wystąpić Dominick Zator oraz Konrad Matuszewski. Tymczasem w drużynie Joao Henriquesa zabraknie takich graczy jak: Jakub Snopczyński, Mateusz Cichocki oraz Mikołaj Molendowski.

Kontuzje i zawieszenia Korona Kielce Zawodnik Powrót Dominick Zator Uraz mięśnia Nieznany Konrad Matuszewski Kontuzja łydki Nieznany

Kontuzje i zawieszenia Radomiak Zawodnik Powrót Jakub Snopczyński Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Mateusz Cichocki Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Mikolaj Molendowski Uraz łąkotki Nieznany Christos Donis Żółte kartki Po 1 meczu Paulo Henrique Żółte kartki Po 1 meczu

Osłabieni, ale waleczni: Korona i Radomiak przed bitwą

Bukmacherzy przekonują, że większe szanse na pełną pulę mają gospodarze. Typ na zwycięstwo Korony kształtuje się na poziomie 2.40. Remis oszacowano na 3.10 i podobnie wygląda wariant na ewentualną wygraną 3.10.

Korona Kielce Radomiak 2.40 3.10 3.10 Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Niedzielne spotkanie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja z meczu Korona Kielce - Radomiak będzie dostępna na antenach CANAL+ 360 i CANAL+ Sport, a także w usłudze streamingowej CANAL+. Mecz zacznie się o godzinie 12:15.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.