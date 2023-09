fot. PressFocus Na zdjęciu: Dawid Drachal

Raków Częstochowa pokonał Ruch Chorzów aż 5-3

Trzy bramki w pierwszej połowie zdobył 18-letni Dawid Drachal

Dotychczas nie miał wielu okazji do pokazania swoich umiejętności

Wielki wyczyn młodzieżowca

Zgodnie z przewidywaniami, z uwagi na wyjazd do Bergamo w środku tygodnia, w niedzielnym meczu z Ruchem Chorzów trener Dawid Szwarga posłał do boju kilku rezerwowych. Szansę gry od pierwszej minuty dostał między innymi Dawid Drachal, który dotychczas sporadycznie pojawiał się na boisku. 18-latek spotkaniem w Gliwicach udowodnił, że zasługuje na bycie istotnym elementem swojej drużyny.

Ruch szybko wyszedł na prowadzenie, a Raków ruszyły do odrabiania strat. W 20. minucie Drachal dobiegł do piłki po interwencji Michała Buchalika i trafił do siatki. Zaledwie osiem minut później wahadłowy znów okazał się kluczowy. Tym razem wykorzystał błąd bramkarza chorzowian, strzelając swojego drugiego gola.

Jeszcze przed przerwą 18-letni zawodnik cieszył się z hattricka. Defensorom Ruchu zabrakło porozumienia, w efekcie czego piłka trafiła pod nogi Drachala, który znów okazał się bezlitosny.

𝐃𝐀𝐖𝐈𝐃 𝐃𝐑𝐀𝐂𝐇𝐀𝐋!🌟 Dublet młodzieżowca daje prowadzenie Mistrzom Polski w Gliwicach!🤩



📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/rYHy5uIYvc — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 24, 2023

Finalnie mistrzowie Polski wygrali z beniaminkiem aż 5-3. Wyczyn Drachala nie pozostał niezauważony. Portal EkstraStats poinformował, że stał się on najmłodszym strzelcem trzech bramek w pierwszej połowie od Ernesta Wilimowskiego, który dokonał tego w 1934 roku.

Dawid Drachal najmłodszym zawodnikiem od Ernesta Wilimowskiego (30 września 1934r.) z hat-trickiem w I połowie meczu najwyższej ligi.#RCHRCZ — EkstraStats (@EkstraStats) September 24, 2023

