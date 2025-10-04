Motor Lublin rozstanie się z niewypałem. Nowy kierunek wybrany

Motor Lublin planuje rozstanie z Renatem Dadashovem. Jak poinformował dziennikarz Fuad Alakbarov, azerski napastnik ma w styczniu przenieść się do tureckiego Igdir FK.

PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Stolarski

Renat Dadashov przeniesie się do Turcji

Motor Lublin planuje już zmiany w kadrze. Zespół Mateusza Stolarskiego znajduje się w dolnej części tabeli PKO BP Ekstraklasy, a w dotychczasowych spotkaniach wygrał zaledwie dwa mecze. Jednym z zawodników, którzy mogą pożegnać się z klubem, jest Renato Dadashov.

26-letni napastnik dołączył do Motoru latem, przechodząc z Radomiaka Radom na zasadzie wolnego transferu. Podpisał roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny sezon. – Dobrze gra w powietrzu, potrafi zagrać z rywalem na plecach i mocno pracuje w obronie. Ma na swoim koncie występy w mocnych europejskich ligach, ale zna też realia Ekstraklasy, w której spędził ostatnie pół roku – mówił w momencie transferu Paweł Golański, dyrektor sportowy Motoru.

Jednak przygoda azerskiego snajpera w Lublinie nie przebiega po jego myśli. Dadashov rozegrał dotychczas osiem meczów, w żadnym nie nie zdołał zdobyć bramki. Według informacji dziennikarza Fuada Alakbarova, zawodnik ma w styczniu przenieść się na półroczne wypożyczenie do tureckiego Igdır FK, występującego na zapleczu tamtejszej ekstraklasy.

Dadashov występował w przeszłości w młodzieżowych zespołach RB Lipsk, Eintrachtu Frankfurt czy Wolverhampton. W Radomiu Azer strzelił dwa gole i dorzucił dwie asysty w 12 spotkaniach.