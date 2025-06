Motor Lublin prowadzi rozmowy z napastnikiem. Na stole pół miliona euro

PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Stolarski

Karol Czubak ma dołączyć do Motoru

Motor Lublin wrócił w ubiegłym roku po 32 latach do Ekstraklasy i zakończył sezon 2024/25 na bardzo przyzwoitym 7. miejscu. Drużynę poprowadził Mateusz Stolarski, który zadebiutował na najwyższym poziomie rozgrywkowym. W Lublinie apetyty rosną, a celem na nowy sezon jest jeszcze lepszy wynik. Dlatego też klub intensywnie pracuje nad wzmocnieniem składu.

Pierwszym letnim nabytkiem Motoru został Kacper Karasek, który w minionych rozgrywkach Betclic 1. Ligi zdobył 11 bramek w barwach Bruk-Betu Termaliki Nieciecza. To jednak dopiero początek transferowych działań lublinian.

Jak donosi Szymon Janczyk z Weszło.com, bardzo blisko przenosin do Motoru jest Karol Czubak. 25-letni napastnik aktualnie występuje w belgijskim KV Kortrijk, do którego trafił zimą za około 700 tysięcy euro. Transfer polskiego snajpera nie spełnił jednak oczekiwań. Czubak nie zdołał przebić się do pierwszego składu i rozegrał zaledwie osiem spotkań.

Teraz lublinianie prowadzą zaawansowane rozmowy z belgijskim klubem, a transfer może zamknąć się w kwocie około 500 tysięcy euro. Sam zawodnik jest już wstępnie dogadany z nowym pracodawcą, a do finalizacji pozostały szczegóły formalne pomiędzy klubami.