Michał Świerczewski o krok od zakupu Tatrana Preszów

Raków Częstochowa za sprawą Michała Świerczewskiego stał się jednym z najlepszych klubów w Polsce. Teraz 46-letni właściciel mistrza Polski i założyciel firmy x-kom planuje zakup drugoligowego klubu ze Słowacji – Tatran Preszów. Plotki o rzekomym zainteresowaniu nową inwestycją w słowackim futbolu pierwszy raz ujrzały światło dzienne ponad tydzień temu. Profil “Futbalove Zakulisie” na portalu X jako pierwszy podzielił się tą informacją.

Z najnowszych wieści przekazanych przez “TVP Sport” wynika, że doniesienia o zakupie wicelidera 2. ligi słowackiej okazały się prawdą. Michał Świerczewski prowadzi zaawansowane rozmowy z miastem Preszów, które jest właścicielem klubu. Tamtejsi kibice z radością przyjęli do wiadomości, że ich zespół może trafić w ręce polskiego inwestora.

– Widać, że Świerczewski to człowiek dobrze znający się na biznesie. Zna mechanizmy sportowych inwestycji i wie, jak na nich zarabiać. Ale można to dostrzec, że nie zależy mu tylko na pieniądzach. To poważny inwestor i widać, że Tatran nie będzie dla niego zabawką – czytamy na TVP Sport.

Póki co kwota sprzedaży klubu nie została podana do wiadomości publicznej. Wszystko wyjaśni się po szczegółowym audycie finansowy. Jednak ostateczna suma nie powinna być wygórowana.

Tatran Preszów walczy o awans do słowackiej ekstraklasy. Po pierwszej części sezonu zajmuje 2. miejsce w lidze z dorobkiem 37 punktów. Do lidera, którym jest Komarno tracą 7 oczek, a do zakończenia sezonu zostało jeszcze 13 meczów.