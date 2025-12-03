Mendy ocenił poziom Ekstraklasy. Tego się nie spodziewał

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Benjamin Mendy

Mendy pod wrażeniem poziomu Ekstraklasy

Pogoń Szczecin przeprowadziła latem hitowy transfer, podpisując kontrakt z Benjaminem Mendym. Znany z występów dla Manchesteru City oraz reprezentacji Francji defensor nie miał co prawda za sobą udanych lat, ale to wciąż olbrzymie nazwisko w skali Ekstraklasy. Potrzebował czasu, aby dojść do odpowiedniej formy fizycznej, a na początku listopada zaliczył oficjalny debiut.

Do tej pory Mendy wystąpił w dwóch meczach Ekstraklasy – przeciwko GKS-owi Katowice zagrał nawet od pierwszej minuty. Starcie z Widzewem Łódź w Pucharze Polski śledził natomiast z ławki rezerwowych. Po kilku miesiącach spędzonych w Pogoni dokonał wstępnej oceny polskiej ligi. Przyznaje, że jest pod wrażeniem poziomu sportowego, co nieco go zaskoczyło.

– Od pierwszych dni w Pogoni czuję się w porządku. Ludzie są mili, miasto jest bardzo ładne. Mamy naprawdę solidny zespół i musimy dać z siebie jeszcze więcej, bo nasi kibice na to zasługują. W drużynie mamy naprawdę wszystko, czego potrzeba, aby dobrze prezentować się na boisku. Wiem, że wyniki nie są dobre i to musi się zmienić.

– Polska liga jest naprawdę silna, fizyczna. Drużyny dużo biegają, jest w niej wielu graczy o wysokiej jakości. Jestem pozytywnie zaskoczony tym, z czym się spotkałem – ocenił Mendy w rozmowie z TVP Sport.