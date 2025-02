Mecz o sześć punktów. Lechia podejmie Puszczę

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Tomasz Tułacz

Wygrany może odskoczyć, przegrany w fatalnej sytuacji

W niedzielę na rozpoczęcie spotkań PKO Ekstraklasy w ten dzień czeka nas bardzo ciekawie zapowiadająca się rywalizacja pomiędzy Lechią Gdańsk a Puszczą Niepołomice. Będzie to typowe spotkanie o sześć punków, a kto wie, być może i o utrzymanie. Przegrany bowiem będzie w bardzo trudnej sytuacji. Lechia ma obecnie 21 punków zgromadzonych na koncie i po dobrym rozpoczęciu tej rundy wróciła nie tylko do żywych, ale i na nowo odrodziła wiarę wśród kibiców.

Puszcza Niepołomice z kolei do tej pory uzbierała tylko 19 oczek i traci do bezpiecznej pozycji trzy punkty, ale za plecami Żubrów pojawił się Śląsk Wrocław, który także zaczął punktować. Nie jest więc wykluczone, że słabo grająca ekipa Tomasza Tułacza może mieć spore problemy z utrzymaniem.

Kto wygra mecz? Lechia

Remis

Puszcza Lechia 71%

Remis 0%

Puszcza 29% 7+ Votes

Ostatnie mecze Lechii i Puszczy

Tak, jak już wspominałem. Lechia Gdańsk bardzo dobrze weszła w rozgrywki w 2025 roku. Na inaugurację zremisowali oni z Motorem Lublin 1:1, a następnie ograli zespół Lecha Poznań, który walczy o mistrzostwo Polski 1:0 przed własną publicznością. W ostatniej kolejce z kolei udało się wygrać z Zagłębiem Lubin. Przeciwnie wygląda sytuacja Puszczy Niepołomice, która w pierwszym meczu tego roku również zremisowała, ale kolejne dwa starcia już przegrała.

Mecze drużyny Lechia Gdańsk Zagłębie Lubin 1 Lechia Gdańsk 3 Lechia Gdańsk 1 Lech Poznań 0 Motor Lublin 1 Lechia Gdańsk 1 Lechia Gdańsk 1 Śląsk Wrocław 0 GKS Katowice 2 Lechia Gdańsk 0 Mecze drużyny Puszcza Niepołomice Legia Warszawa 2 Puszcza Niepołomice 0 Puszcza Niepołomice 1 Zagłębie Lubin 2 Górnik Zabrze 1 Puszcza Niepołomice 1 Puszcza Niepołomice 1 Jagiellonia Białystok 1 Śląsk Wrocław 0 Puszcza Niepołomice 1

Bezpośrednie mecze Lechii i Puszczy

W pierwszym meczu tego sezonu pomiędzy tymi dwoma zespołami zakończył się wynikiem 4:1 dla zespołu z Niepołomic. Było to do tej pory jedyne ligowe spotkanie tych ekip, wcześniej z kolei trzy razy rywalizowały one w Pucharze Polski i co ciekawe, dwa razy lepsza była Puszcza. Miało to miejsce w 2021 oraz 2016 roku. Jedyne zwycięstwo Lechii w meczu pucharowym to sierpień 2015 roku.

Lechia Gdańsk – Puszcza Niepołomice: przewidywane składy

Lechia Gdańsk John Carver Puszcza Niepołomice Tomasz Tulacz Lechia Gdańsk John Carver 4-3-2-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-3-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Puszcza Niepołomice Tomasz Tulacz Rezerwowi 4 Andrei Chindris 6 Karl Wendt 16 Louis D’Arrigo 17 Anton Carenko 21 Michal Glogowski 33 Tomasz Wojtowicz 79 Kacper Sezonienko 81 Kacper Gutowski 94 Loup Diwan Gueho 3 Roman Yakuba 11 Mateusz Cholewiak 17 Mateusz Radecki 22 Artur Craciun 31 Michał Perchel 45 Rok Kidric 63 German Barkovskiy 67 Ioan-Calin Revenco 88 Georgi Zhukov

Lechia Gdańsk – Puszcza Niepołomice: kontuzje i zawieszenia

Jeśli chodzi o kontuzje, to przede wszystkim należy zwrócić uwagę na uraz Dawida Abramowicza. Kontuzja mięśnia wyklucza jednego z najważniejszych graczy Puszczy do początku marca, więc na starcie z Lechią nie będzie on do dyspozycji trenera Tomasza Tułacza.

Kursy bukmacherskie na mecz Lechia Gdańsk – Puszcza Niepołomice

Faworytem tego meczu według bukmacherów i to dość zdecydowanym jest Lechia Gdańsk. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 2.10. Z kolei remis wyceniany jest na mniej więcej 3.30. Na zwycięstwo gości z Niepołomic zagramy za 3.40.

Lechia Gdańsk Puszcza Niepołomice 2.10 3.30 3.40 Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Szanse na zwycięstwo Lechia Gdańsk P P W R W W ? 44.4 % Remis 28.2 % Puszcza Niepołomice W W R R P P ? 27.4 %

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.