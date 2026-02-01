Motor triumfuje nad Pogonią. Stoalrski podsumował mroźny mecz

18:11, 1. lutego 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  WP Sportowe Fakty

Motor Lublin w niedzielę odniósł niezwykle cenne zwycięstwo nad Pogonią Szczecin (2:1). Mateusz Stolarski na pomeczowej konferencji prasowej skomentował poczynania swojego zespołu. Trener przyznał wprost, że druga połowa w ich wykonaniu była słaba.

Mateusz Stolarski
PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Stolarski

Mateusz Stolarski po spotkaniu Motor Lublin – Pogoń Szczecin

W niedzielne popołudnie Motor Lublin przed własną publicznością podejmował Pogoń Szczecin. Spotkanie ligowe okazało się dla podopiecznych Mateusza Stolarskiego niezwykle szczęśliwe, ponieważ zwyciężyli rezultatem 2:1. Do siatki w tym meczu trafiali Karol Czubak, Jacques Mbaye Ndiaye, a dla gości na listę strzelców wpisał się Frank Ulvestad.

Po końcowym gwizdku Mateusz Stolarski pojawił się na konferencji prasowej. Szkoleniowiec Motoru Lublin przyznał wprost, że druga połowa w ich wykonaniu nie była udana. Trener skierował ciepłe słowa w kierunku kibiców lubelskiego zespołu, którzy mimo złych warunków pogodowych pojawili się na trybunach i wspierali swoją ukochaną drużynę.

Powiedziałem zespołowi, że mamy przewagę dzięki kibicom na trybunach, którzy przyszli na mecz mimo mrozu. Chcieliśmy cieszyć się powrotem do gry, nie zajmować pogodą, ponieważ czuliśmy że runda rozpoczyna się w dobrym momencie. Weszliśmy z impetem w mecz, chcieliśmy mocno atakować. Graliśmy dobrze do wyniku 2:1, przede wszystkim na skrzydłach. To była bardzo dobra wersja Motoru – powiedział Mateusz Stolarski.

W drugiej części Pogoń napędzała się i przeważała. Ivan pomógł nam w kapitalny sposób, broniąc strzał z rzutu karnego. Też mieliśmy nasze szanse, ale to była część meczu słabsza – podsumował trener lubelskiego zespołu.

Motor Lublin najbliższy mecz rozegra już w sobotę. Przeciwnikiem podopiecznych Mateusza Stolarskiego będzie wówczas Jagiellonia Białystok.

