Marek Papszun wybrał. Ważne wieści dla nowego zawodnika

Marek Papszun za kilka dni zadebiutuje na ławce Legii Warszawa. Piotr Kamieniecki z "TVP Sport" poinformował, że Kacper Tobiasz wygrał rywalizację z Otto Hindrichem.

PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Kacper Tobiasz ma zagrać w bramce z Koroną Kielce

Marek Papszun został zatrudniony w Legii Warszawa w grudniu. 51-latek zakończył współpracę z Rakowem Częstochowa i naciskał na przeprowadzkę do stolicy. Przy Łazienkowskiej podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2028 roku. Debiut nowego szkoleniowca już 1 lutego, kiedy Wojskowi podejmą Koronę Kielce w ramach 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy.

Obecnie stołeczny klub zajmuje odległe 17. miejsce i niespodziewanie musi walczyć o utrzymanie w bieżącym sezonie. Misji ratunkowej podjął się Papszun i ma przed sobą kilka trudnych decyzji. Do zespołu dołączył Otto Hindrich z CFR Cluj za 600 tysięcy euro. 23-letni rumuński bramkarz rywalizował podczas zimowego zgrupowania w hiszpańskim Mijas z Kacprem Tobiaszem.

Według informacji Piotra Kamienieckiego z TVP Sport, w najbliższym meczu z Koroną między słupkami stanie Polak. Tobiasz w rundzie jesiennej rozegrał 32 spotkania we wszystkich rozgrywkach, a jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2026 roku.

– Rumun zaczął zgrupowanie spokojnie, ale rozkręcał się w trakcie obozu. Wydaje się jednak, że piłkarz wciąż potrzebuje adaptacji i dalszego treningu, a na razie sztab szkoleniowy postawi na inną opcję – wskazuje dziennikarz. Początek niedzielnego meczu Legia Warszawa – Korona Kielce zaplanowano na godzinę 17:30.