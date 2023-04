fot. PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Raków Częstochowa wchodzi w ostatnią prostą sezonu 2022/2023

Przed spotkanie z Lechią Gdańsk głos zabrał trener Marek Papszun

Opiekun Czerwono-niebieskich wypowiedział się na temat najbliższego rywala, a także wyboru swojego następcy

“To sensowny wybór”

Raków Częstochowa ma wciąż szanse na podwójną koronę w tym sezonie. Czewono-niebiescy w ramach 30. kolejki PKO Ekstraklasy mogą zapewnić sobie mistrzowski tytuł. Z kolei w przyszłym tygodniu mogą odnieść kolejnym sukces w Fortuna Pucharze Polski, mierząc się w finale tych rozgrywek z Legią Warszawa na PGE Narodowym.

Szkoleniowiec ekipy z Gdańska najpierw zaczął swoją wypowiedź od oceny najbliższego przeciwnika. – Lechia Gdańsk jest rywalem, walczącym o ligowy byt, ale nie ma nic do stracenia. Gramy u siebie, gramy przed własną publicznością. Na boisku, na którym zwykle wygrywamy. Mamy średnią na swoim stadionie 2,86 i będziemy chcieli ja utrzymać, a może nawet ją podciągnąć – mówił trener Marek Papszun w trakcie środowej konferencji prasowej.

Opiekun Medalików został też poproszony o opinię na temat nowego szkoleniowca. – Wierzę, że Dawid Szwarga będzie dalej rozwijał tę drużynę i będzie miał dobry wpływ na zawodników. Wiemy, że klub ma ambitne cele i chce awansować do grupy w Lidze Mistrzów, a przynajmniej do grupy w Lidze Europy. To są wyzwania, które są przed trenerem. Co do wyboru, to moim zdaniem to sensowny wybór. To kontynuacja nie tyle pracy, ile prowadzenia organizacji w pewnym kierunku. To racjonalny wybór, który też popierałem – rzekł Papszun.

