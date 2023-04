PressFocus Na zdjęciu: Dawid Szwarga

Szwarga od przyszłego sezonu będzie pierwszym trenerem Rakowa

Szkoleniowiec przyznał, że miał obawy przed przyjęciem oferty

Ostatecznie zdecydowało o jego wyborze doświadczenie z Rakowa

Szwarga: każdy ma wątpliwości

Marek Papszun spędził w Rakowie Częstochowa siedem lat i odniósł w tym czasie wiele sukcesów. Teraz jego miejsce zajmie znacznie mniej doświadczony Dawid Szwarga, który przyznał, że miał pewne obawy przed przyjęciem oferty.

– Każdy ma wątpliwości przed podjęciem nowej pracy i stara się przeanalizować plusy i minusy. Natomiast bardzo pomogło mi to, że jestem dwa lata w Rakowie. Uczestniczyłem w budowie tej drużyn, uczestniczyłem w kampaniach europejskich pucharów. Wiem, jakie wnioski wyciągnęliśmy z poprzednich edycji, co powinniśmy usprawnić. Miałem bardzo dużo gotowych wniosków, jak pracować z tą drużyną i to też zdecydowało, że podjąłem się tego wyzwania – przyznał Szwarga podczas konferencji prasowej.

Szwarga obecne rozgrywki dokończy w dotychczasowej roli asystenta Marka Papszuna. Raków jest bliski wywalczenia tytułu mistrzowskiego, a także zmierzy się w finale Pucharu Polski z Legią Warszawa.

Zobacz również: Nowy trener Rakowa: tożsamość drużyny zostanie utrzymana