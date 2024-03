Korona Kielce właśnie oficjalnie potwierdziła, że Martin Remacle przedłużył obowiązującą umowę z klubem do końca czerwca 2026 roku. 26-letni Belg jest jednym z najwyższych graczy zespołu.

IMAGO / MICHAL CHWIEDUK / FOKUSMEDIA.COM.PL/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Martin Remacle

Korona Kielce walczy o ligowy byt

“Scyzory” zajmują obecnie pierwsze bezpieczne miejsce w tabeli

Umowę z klubem przedłużył właśnie Martin Remacle

Dobre wieści

Korona Kielce w tym sezonie radzi sobie dość przeciętnie. Zespół prowadzony przez Kamila Kuzerę skazywany od początku był na walkę o utrzymanie, ale jednak wydaje się, że wyniki są nieco gorsze, niż można było się spodziewać. Raptem 22 uzbierane punkty to dokładnie taki sam bilans, jak 16. ekipa Puszczy Niepołomice. Oznacza to, że “Scyzory” balansują na cienkiej granicy.

Niemniej nie przeszkadza to ekipie z Kielc w przedłużeniu umowy z jednym z najwyższych graczy środka pola. Mowa oczywiście o Martinie Remacle. 26-letni piłkarz rodem z Belgii w tym sezonie imponuje formą. W 20 ligowych spotkaniach zdobył on pięć bramek i zanotował jedną asystę. Nie może więc dziwić fakt, że władze klubu zdecydowały się przedłużyć z nim dotychczasowa umowę. Nowa będzie obowiązywała do końca czerwca 2026 roku.

