Lechia Gdańsk oficjalnie potwierdziła sprowadzenie do zespołu Bohdana Viunnyka. 21-letni napastnik dołączył do klubu jako wolny agent, choć przez lata związany był z Szachtarem Donieck.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Lechii Gdańsk

Lechia Gdańsk poinformowała o pozyskaniu nowego piłkarza

Chodzi konkretnie o 21-letniego napastnika Bohdana Viunnyka

Gdańszczanie walczą o awans do PKO Ekstraklasy

Wzmocnienie ataku

Lechia Gdańsk od początku rundy wiosennej radzi sobie bardzo dobrze. Ekipa prowadzona przez trenera Szymona Grabowskiego wygrała wszystkie dotychczasowe mecze. Najpierw pokonali oni Wisłę Płock 3:1, a następnie Znicz Pruszków 2:0. Kilka dni temu zaś zwyciężyli oni z Resovią aż 4:0. To wszystko powoduje, że gdańszczanie lokują się na drugiej pozycji w lidze. Mimo to klub wciąż myśli o wzmocnieniach składu.

Stąd też informacja o pozyskaniu przez Lechię nowego napastnika. Chodzi konkretnie o 21-letniego Bohdana Viunnyka, który podpisał z zespołem umowę jako wolny agent. Wcześniej jednak związany był przez lata z Szachtarem Donieck, w barwach którego rozegrał w sumie 12 spotkań zdobywając jednego gola i notując cztery asysty. Viunnyk ma na swoim koncie także jeden występ w Lidze Mistrzów. Wtedy rozegrał kilka minut przeciwko Realowi Madryt. Z ekipą z Trójmiasta podpisał kontrakt do 30 czerwca 2028 roku.

– Bohdan ma świetne tempo. Może grać na każdej pozycji w ataku. Trener będzie miał jeszcze jedną opcję, co zawsze jest dobre. On wie, jak zdobywać bramki i jak sprawić, by koledzy z drużyny je zdobywali. Bardzo się cieszymy, że Bohdan zdecydował się dołączyć do Lechii! – skomentował Paolo Urfer, prezes Lechii dla oficjalnej strony klubowej.

