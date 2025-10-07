Legia zdecydowała ws. Iordanescu. Koniec spekulacji

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Legia daje kredyt zaufania trenerowi Iordanescu

Legia Warszawa nie do końca może być zadowolona z tego sezonu. Właściwie należy powiedzieć nawet, że zespół z Łazienkowskiej prezentuje się słabo. W tabeli PKO Ekstraklasy zajmują oni bowiem dopiero 7. miejsce z dorobkiem 15 punktów, co jest wynikiem poniżej oczekiwań, które w tym sezonie są jednoznaczne – mistrzostwo ma wrócić do Warszawy. Z kolei w Lidze Konferencji Europy przegrali oni pierwszy mecz z tureckim Samsunsporem.

Gdyby jednak słabe wyniki to było zbyt mało, to na dodatek coraz więcej zastrzeżeń dotyczy praca trenera Edwarda Iordanescu. Rumuński szkoleniowiec zdecydował się chociażby wystawić słabszy skład na mecz w pucharach, żeby być gotowym na starcie z Górnikiem Zabrze. Problem w tym, że oba mecze Legia przegrała. Niemniej obecnie pomimo plotek i spekulacji, nie ma tematu zwolnienia szkoleniowca, o czym poinformował FootballScout na platformie X. Wcześniej o tym samym pisał na naszych łamach Piotr Koźmiński.

– Trener Legii Warszawa Edward Iordanescu dostanie zaufanie na dalszą pracę i walkę o tytuł mistrzowski. Nie będzie żadnych zmian, choć charakter szkoleniowca sprawia, że nie można być niczego pewnym – poinformował dobrze zorientowany w tematach naszej ligi FootballScout na platformie X.

