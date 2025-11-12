Legia zatrudni selekcjonera?! Zaskakujący kandydat na trenera

Legia Warszawa nie znalazła jeszcze trenera, który zastąpi Edwarda Iordanescu. Tymczasowo obowiązki szkoleniowca pełni Inaki Astiz. Jak podaje serwis Kerkida.net wśród opcji znalazł się Apostolos Mantzios.

PressFocus Na zdjęciu: Michał Żewłakow

Apostolos Mantzios wśród kandydatów na trenera Legii Warszawa

Legia Warszawa dzień po odpadnięciu z STS Pucharu Polski ogłosiła, że Edward Iordanescu przestał pełnić funkcję trenera pierwszego zespołu. Tymczasowo rolę szkoleniowca przejął dotychczasowy członek sztabu szkoleniowego Inaki Astiz. Pod wodzą Hiszpana stołeczny klub rozegrał trzy spotkania, lecz ani razu nie wygrał. W debiucie zremisował, a dwa kolejne mecze zakończyły się porażką.

Aktualnie trwają poszukiwania trenera, który podejmie się próby ratowania sezonu. W mediach pojawia się coraz więcej kandydatur. Ostatnio pisano o takich szkoleniowcach jak Nenad Bjelica, Jacek Magiera, Ante Simundza czy Rui Vitoria.

Ciekawe informacje w kontekście potencjalnego trenera Legii Warszawa przekazał serwis Kerkida.net. Ich zdaniem pod uwagę brany jest Apostolos Mantzios. To grecki szkoleniowiec, który od stycznia pracuje w roli selekcjonera reprezentacji Cypru. Wcześniej pracował w Grecji, gdzie odpowiadał za wyniki takich klubów jak Aris Saloniki, PAS Lamia, Apollon Smyrnis czy Asteras Aktor. Źródło sugeruje, że Wojskowi nawiązali już kontakt z Grekiem.

Na chwilę obecną Legia zajmuje odległe 11. miejsce w Ekstraklasie z dorobkiem 17 punktów. Po przerwie na kadre zmierzą się z Lechią Gdańsk, Motorem Lublin i Piastem Gliwice. Z kolei w Lidze Konferencji czeka ich mecz ze Spartą Praga i Noah.