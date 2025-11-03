Legia zatrudni byłego trenera?! To byłby sensacyjny ruch

19:08, 3. listopada 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Przegląd Sportowy Onet

Legia Warszawa jest w trakcie poszukiwań nowego trenera. Nie tak dawno z klubem rozstał się Edward Iordanescu. Jak podaje Przegląd Sportowy Onet, zarząd Wojskowych sondował powrót Jacka Magiery.

Jacek Magiera znowu w Legii?! Klub sondował taką możliwość

Legia Warszawa kilka dni temu zakończyła współpracę z Edwardem Iordanescu. Decyzja o zakończeniu współpracy została podjęta w nocy z czwartku na piątek bezpośrednio po odpadnięciu z STS Pucharu Polski. Wojskowi przegrali po dogrywce z Pogonią Szczecin (1:2).

Aktualnie zarząd jest w trakcie poszukiwań nowego szkoleniowca. Natomiast w międzyczasie za wyniki zespołu odpowiada Inaki Astiz. Hiszpan miał okazję prowadzić stołeczny klub w ubiegły weekend. W debiucie zremisował z Widzewem Łódź (1:1).

Ciekawe informacje ws. poszukiwań nowego trenera przekazał Przegląd Sportowy Onet. Ich zdaniem w klubie sondowano możliwość zatrudnienia Jacka Magiery. Warto przypomnieć, że 48-latek w przeszłości prowadził drużynę w latach 2016-2017. Za jego kadencji Wojskowi grali w Lidze Mistrzów, a także zdobyli mistrzostwo Polski. Aktualnie pracuje w sztabie reprezentacji Polski jako asystent Jana Urbana. Wątpliwe jest, aby Jacek Magiera porzucił pracę w drużynie narodowej na rzecz powrotu do Legii.

Źródło podaje, że bardziej prawdopodobną opcją będzie jednak zagraniczny trener. W takim przypadku w grę wchodzi m.in. Aleksandar Vuković lub Nenad Bjelica. Niedawno w mediach przewijały się także takie nazwiska jak Rui Vitoria czy Gabriele Cioffi.

