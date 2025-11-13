Legia Warszawa ukarana. UEFA podjęła decyzję po meczu z Celje

Legia Warszawa została ukarana przez UEFA za zachowanie kibiców podczas meczu z NK Celje w Lidze Konferencji. Kibice Wojskowych nie będą mogli oglądać kolejnego meczu wyjazdowego z trybun.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

UEFA ukarała Legię Warszawa

Legia Warszawa przechodzi trudny okres w pierwszej części sezonu. Drużyna nie wygrała pięciu kolejnych spotkań we wszystkich rozgrywkach, a po odpadnięciu z Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze z klubem rozstał się Edward Iordanescu. Rumuński szkoleniowiec przejął zespół przed sezonem, ale z każdym tygodniem jego relacje z drużyną pogarszały się. Władze klubu nie zdążyły jeszcze znaleźć nowego trenera, dlatego tymczasowo obowiązki szkoleniowe przejął Inaki Astiz.

W Lidze Konferencji Wojskowi mają na koncie trzy punkty po zwycięstwie nad Szachtarem Donieck (2:1) w Krakowie. W spotkaniu z NK Celje byli bliscy kolejnych trzech punktów, lecz w końcówce gospodarze zdobyli dwie bramki i Legia wyjechała ze Słowenii w ponurych nastrojach.

Podczas meczu z Celje kibice Legii odpalili race, co zostało surowo ocenione przez władze UEFA. Teraz Komisja Kontroli, Etyki i Dyscypliny przekazała, że kibice Wojskowych nie będą mogli uczestniczyć w najbliższym meczu wyjazdowym w europejskich pucharach. Spotkanie z ormiańskim FC Noah jest zaplanowane na 11 grudnia w ramach 5. kolejki Ligi Konferencji. Na klub ponadto nałożono grzywnę w wysokości 20 tysięcy euro.

W kolejnym meczu europejskich pucharów Legia podejmie Spartę Praga (27 listopada) na własnym stadionie przy Łazienkowskiej. Spotkanie będzie niezwykle ważne w kontekście awansu do fazy pucharowej.