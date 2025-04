Legia rezygnuje z napastnika. Pożegnanie po sezonie

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Tomas Pekhart

Pekhart opuści Legię po sezonie

Legia Warszawa zatrudniła nowego dyrektora sportowego, którym został Michał Żewłakow. Przed działaczem teraz dużo pracy, tak aby uporządkować kluczowe kwestie i zbudować kadrę zespołu na przyszły sezon. Wciąż niewyjaśniony pozostaje temat przyszłości Goncalo Feio, którego umowa wygasa w czerwcu 2025 roku. Niezależnie od personaliów na ławce trenerskiej, klub pracuje nad przedłużeniem współpracy z Wojciechem Urbańskim oraz Arturem Jędrzejczykiem. Wiadomo także, co stanie się z Tomasem Pekhartem.

W przeciwieństwie do wcześniej wymienionej dwójki, Legia nie planuje przyszłości z czeskim napastnikiem. Portal Legia.net twierdzi, że jego kontrakt nie zostanie przedłużony, więc po zakończeniu obecnego sezonu dojdzie do rozstania. 35-latek gra ostatnio niewiele, a w sumie zgromadził w tej kampanii 24 występy, co przełożyło się na trzy trafienia. Najprawdopodobniej będzie miał okazję pokazać się w czwartkowym meczu z Chelsea, gdyż Marc Gual pauzuje z uwagi na problemy zdrowotne.

Legia szuka wzmocnień, a miejsce Pekharta zajmie w ofensywie nowa twarz. Dla Czecha będzie to już drugie pożegnanie ze stołecznym klubem. Pierwsza przygoda przypada na lata 2020-2022, kiedy to radził sobie znacznie lepiej, a nawet zdobył koronę króla strzelców. Do Legii wrócił w styczniu 2023 roku – był to awaryjny transfer, choć sam zawodnik oczywiście przydał się w kryzysowych momentach.