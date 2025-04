Legia szykuje nowe umowy. Zatrzyma dwóch piłkarzy

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Artur Jędrzejczyk

Legia zatrzyma wielki talent i weterana

Legia Warszawa zatrudniła niedawno nowego dyrektora sportowego. Do klubu wrócił Michał Żewłakow, który w przeszłości pełnił już tę rolę. Wówczas stołeczny klub występował w Lidze Mistrzów, mając w swoich szeregach takie gwiazdy, jak Vadis Odjidja-Ofoe czy Nemanja Nikolić. Żewłakow planuje kolejne działania, a także pracuje nad kształtem kadry zespołu pod kątem kolejnego sezonu. Zapadły kolejne ważne decyzje, które dotyczą nowych kontraktów dla zawodników.

Portal Legia.net informuje, że w klubie pozostaną Artur Jędrzejczyk oraz Wojciech Urbański. Obaj w najbliższym czasie powinni przedłużyć swoje umowy. Legia postanowiła zatrzymać swojego weterana na jeszcze jeden rok, mimo słabnącej pozycji w drużynie.

20-letni Urbański to z kolei duży talent i nadzieja na solidny zarobek w przyszłości. Dla pierwszej drużyny rozegrał w tym sezonie 21 spotkań, trzykrotnie trafiając do siatki. Jego rola stopniowo się zwiększa, a Goncalo Feio regularnie korzysta z jego usług. Jędrzejczyk uchodzi z kolei w obecnej kampanii za zadaniowca, mając na koncie w sumie niespełna 1000 minut spędzonych na murawie. Mimo tego, Legia widzi dalszą możliwość współpracy, traktując go jako kluczową postać w szatni.

Wkrótce nowe umowy dla Urbańskiego i Jędrzejczyka!https://t.co/zFOP5Um7o3 — Legia.Net (@LegiaNet) April 8, 2025

Po sezonie zakończona zostanie natomiast współpraca z Tomasem Pekhartem. Wygasająca umowa doświadczonego napastnika na pewno nie zostanie przedłużona.