Legia Warszawa planuje transfer. Klub znów rusza po napastnika

Legia Warszawa nie rezygnuje z Ioannisa Pittasa. Jak informuje "Match Telegraph", stołeczny klub wciąż jest zainteresowany napastnikiem CSKA Sofia.

PressFocus Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Ioannis Pittas na celowniku Legii

Legia Warszawa wciąż szuka wzmocnień w ofensywie. Latem stołeczny klub sprowadził między innymi Miletę Rajovicia z Watfordu za około trzy miliony euro, a także Antonia Colaka, który był już o krok od transferu do Górnika Zabrze, jednak w ostatniej chwili nastąpił zwrot akcji i chorwacki napastnik trafił na Łazienkowską.

Jednym z największych problemów zespołu Edwarda Iordanescu pozostaje skuteczność. W dotychczasowych spotkaniach PKO BP Ekstraklasy Legia zdobyła zaledwie 13 bramek, z czego tylko trzy w ostatnich czterech kolejkach. Obecnie zespół rumuńskiego trenera zajmuje siódmą lokatę w tabeli.

Według informacji dziennika „Match Telegraph”, na radarze warszawskiego klubu ponownie znalazł się Ioannis Pittas. Cypryjski snajper był już łączony z Legią podczas zimowego okna transferowego, lecz wówczas wybrał ofertę CSKA Sofia, do którego przeszedł z AIK Solna za 1,2 mln euro.

Teraz Wojskowi ponawiają swoje zainteresowanie napastnikiem, który w bieżącym sezonie zdobył trzy bramki i zanotował jedną asystę w 11 meczach. Kontrakt 29-latka z bułgarskim klubem obowiązuje do czerwca 2028 roku. Jego wartość rynkowa według portalu Transfermarkt.de wynosi dokładnie 2,5 miliona euro. Cypryjczyk w trakcie kariery reprezentował także barwy Apollonu Limassol, z którym został mistrzem kraju w sezonie 2021/22.