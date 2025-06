SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Dariusz Mioduski

Legia blisko porozumienia z nowym trenerem

Legia Warszawa zakończyła miniony sezon z dość mieszanymi nastrojami. Z jednej strony udało się bowiem awansować aż do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy, gdzie na drodze warszawian stanął zespół Chelsea. Z pewnością jednak przygoda ta zostanie zapamiętana na wiele lat nad Wisłą. Z drugiej jednak Wojskowi zdecydowanie odstawali w PKO Ekstraklasie, gdzie zajęli dopiero 5. miejsce, ale dzięki wygranej w Pucharze Polski mają prawo gry w eliminacjach europejskich pucharów.

Niemniej to okazało się zbyt mało, aby Goncalo Feio został w Legii. Właściwie to Portugalczyk pracowałby dalej w klubie, ale – mówiąc kolokwialnie – przelicytował warunki nowego kontraktu. Z tego powodu Wojskowi szukają nowego szkoleniowca i chyba właśnie go znaleźli. Według informacji przekazanych przez Pawła Gołaszewskiego z tygodnika „Piłka Nożna” blisko objęcia Legii jest Aleksiej Szpilewski.

WIDEO: Nowa twarz w Legii. Ekspert wskazuje plusy i minusy

Dziennikarz informuje bowiem, że trwają zaawansowane negocjacje pomiędzy stronami, a dyskusje dotyczą już sztabu szkoleniowego. To oznacza, że temat jest bardzo realny i może być sfinalizowany jeszcze w tym tygodniu. Wcześniej informacje w tym tonie przekazywał Piotr Koźmiński na naszych łamach.

