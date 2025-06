Widzew Łódź chce obrońcę. Piłkarz może być dostępny za darmo

PressFocus Na zdjęciu: Zeljko Sopić

Kresimir Krizmanić na liście życzeń Widzewa Łódź

Widzew Łódź aktywnie rozgląda się za wzmocnieniami przed startem kolejnego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Drużyna Zeljko Sopicia zakończyła minioną kampanię na 13. miejscu w tabeli, co z pewnością rozczarowało zarówno władze klubu, jak i kibiców. Jednym z celów transferowych łódzkiego zespołu jest Kresimir Krizmanić.

To 24-letni środkowy obrońca HNK Gorica, który z końcem czerwca będzie dostępny na zasadzie wolnego transferu. Wszystko wskazuje na to, że zawodnik nie zamierza przedłużać wygasającej umowy. Krizmanić to postać dobrze znana obecnemu trenerowi Widzewa. Obaj współpracowali w przeszłości w Goricy. To może być istotny atut łodzian w walce o zawodnika, bo zainteresowanie 24-latkiem nie ogranicza się jedynie do Polski.

Z informacji podanych przez media wynika, że Krizmanić znajduje się na radarze takich klubów, jak Hajduk Split, Rijeka, Olimpija Lublana, a także kilku zespołów z Major League Soccer. 24-letni obrońca jest wychowankiem Goricy. Urodzony w Zagrzebiu obrońca zadebiutował w pierwszym zespole w 2019 roku i od tamtej pory rozegrał już 175 spotkań w barwach klubu. Był także reprezentantem Chorwacji do lat 21.