Szpilewski coraz bliżej Legii? Mamy nowe informacje!

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Aleksiej Szpilewski

Kiedy biały dym nad Łazienkowską?



Pytanie kto nowym trenerem Legii jest obecnie dla fanów tego klubu najważniejsze. Pytanie numer dwa to kiedy zostanie wybrany. A może już został, tyle że nie podano jeszcze tego do publicznej wiadomości? Zacznijmy od tej drugiej kwestii: z informacji goal.pl wynika, że nie ma jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie.



Niemal na 100 procent można założyć, że w weekend nic się w tej sprawie nie wydarzy. Nie oznacza to jednak, że kibice Legii będą czekać na rozstrzygnięcie nieskończenie długo. Z naszych informacji wynika, że sądnym dniem może okazać się poniedziałek. Wiele wskazuje na to, że sprawa ostatecznie rozstrzygnie się właśnie wtedy, maksymalnie w okolicach wtorku.



I kwestia najważniejsza. Czy faktycznie głównym kandydatem jest Aleksiej Szpilewski, o którym donosił na portalu X FootballScout? Z najnowszych informacji goal.pl wynika, że tę kandydaturę faktycznie trzeba traktować poważnie. A czy jest już przesądzone, że to będzie on? Nie, w tym momencie jeszcze nie.



Najważniejsze w tej kwestii jest to, że według naszych informacji Białorusin jest mocno zainteresowany podjęciem pracy w Legii. Owszem, ma inne propozycje, ale w okolicach Łazienkowskiej przekonują nas, że sam Szpilewski stawia Legię bardzo wysoko w rankingu potencjalnych pracodawców.



Człowiek ze szkoły Red Bulla



Wprawdzie wcześniej pojawiały się sugestie, że Szpilewski może być dla Legii za drogi, ale wiele wskazuje na to, że Białorusin większą uwagę zwróciłby na projekt, a nie na finanse. Choć z drugiej strony nie jest przecież tak, że warszawski klub zaproponuje mu drobne. Na pewno jego kontrakt w Warszawie byłby dużo wyższy niż apanaże Goncalo Feio.



Goal.pl zapytał Aleksieja Szpilewskiego o komentarz do ostatnich doniesień, ale białoruski szkoleniowiec zdecydowanie odmówił komentarza.



Co do jego trenerskiej kariery, to zaczynał od juniorów VfB Stuttgart, potem przez parę lat pobierał trenerskie szlify w piłkarskim świecie Red Bulla, następnie pracował w Dynamie Brześć, kazachskim Kairacie Ałmaty, niemieckim Erzebirgue Aue i cypryjskim Arisu Limassol. Jeśli chodzi o sprawy językowe, to mówi po angielsku, niemiecku i rosyjsku.