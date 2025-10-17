Legia Warszawa może wykupić zawodnika Widzewa Łódź. To byłby głośny ruch

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Marcel Krajewski przyciąga uwagę Legii

Legia Warszawa nie ma w ostatnich tygodniach najlepszej passy w PKO BP Ekstraklasie, gdzie wygrała jedno z ostatnich czterech spotkań i zajmuje obecnie 7. miejsce w tabeli. Mimo to w klubie nie ma mowy o zmianie trenera. Edward Iordanescu, który latem przejął stery w drużynie, wprowadził zespół do fazy ligowej Ligi Konferencji i wciąż cieszy się zaufaniem kierownictwa.

Okazuje się, że Wojskowi wciąż zachowują opcję wykupu Marcela Krajewskiego, który obecnie występuje w barwach Widzewa Łódź. 20-latek jest podstawowym zawodnikiem łódzkiego zespołu i zbiera pozytywne recenzje za swoje występy. W bieżącym sezonie rozegrał już 10 meczów na wszystkich frontach.

Prawy obrońca opuścił stolicę w 2024 roku i jest związany z Widzewem jeszcze przez niespełna dwa lata. W październiku Krajewski pokazał się z dobrej strony w reprezentacji Polski U-21. W zespole Jerzego Brzęczka rozegrał pełne mecze z Czarnogórą (2:0) i Szwecją (6:0). W spotkaniu ze Skandynawami wpisał się na listę strzelców.

Znakomite występy w dalszej części sezonu mogą sprawić, że Legia zdecyduje się wykupić swojego wychowanka. W sezonie 2023/24 Krajewski był wypożyczony do Znicza Pruszków, a obecnie jego wartość rynkowa szacowana jest na 500 tysięcy euro, według portalu Transfermarkt.de.