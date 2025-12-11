Legia Warszawa może stracić ważną postać. Trwają już rozmowy

10:06, 11. grudnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  HAZ.de

Legia Warszawa może rozstać się z Fredim Bobiciem. Dziennik "Hannoversche Allgemeine Zeitung" podaje, że 51-latek może zostać dyrektorem sportowym Hannoveru 96.

Dariusz Mioduski
PressFocus Na zdjęciu: Dariusz Mioduski

Fredi Bobić może wrócić do Niemiec

Legia Warszawa znajduje się w poważnym kryzysie. Drużyna nie wygrała ośmiu kolejnych meczów w PKO BP Ekstraklasie i obecnie plasuje się w strefie spadkowej. Ostatnie zwycięstwo stołeczny klub odniósł pod koniec września, pokonując Pogoń Szczecin (1:0) przy Łazienkowskiej. W październiku władze Legii podjęły decyzję o rozstaniu z trenerem Edwardem Iordanescu, a obecnie drużynę tymczasowo prowadzi Inaki Astiz.

Od nowego roku nowym szkoleniowcem ma zostać Marek Papszun. Trwają zaawansowane negocjacje między Rakowem Częstochowa a Legią w tej sprawie. Równolegle w niemieckich mediach pojawiają się doniesienia dotyczące kadry zarządczej Legii.

Jak podaje „Hannoversche Allgemeine Zeitung”, Hannover 96 planuje zmiany na stanowisku dyrektora sportowego, a jednym z kandydatów jest Fredi Bobić. 54-latek w stołecznym klubie pełni funkcję dyrektora ds. operacji piłkarskich i z Michałem Żewłakowem należy do kluczowych postaci w strukturze zarządu.

Bobić ma bogate doświadczenie w niemieckim futbolu. Wcześniej pełnił funkcje kierownicze m.in. w Hercie Berlin, Eintrachcie Frankfurt czy też w VfB Stuttgart. Obecnie Hannover 96 po 15 kolejkach 2. Bundesligi zajmuje 5. miejsce i ma ambicje powrotu do niemieckiej elity. Zatrudnienie doświadczonego Niemca mogłoby pomóc klubowi w realizacji tego celu.

W najbliższych tygodniach okaże się, czy Bobić pozostanie w Legii i będzie współtworzył projekt Papszuna, czy też zdecyduje się na powrót do Niemiec i nowe wyzwanie w Hannoverze 96.

