Legia Warszawa może sprzedać zawodnika. Włoski klub szykuje ofertę

15:29, 11. października 2025 16:08, 11. października 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Giacomo Morandin

Legia Warszawa może wkrótce rozstać się z obrońcą. Jak podaje dziennikarz Giacomo Morandin, Steve Kapuadi znalazł się na celowniku Torino FC.

Michał Żewłakow
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Michał Żewłakow

Steve Kapuadi na radarze Torino

Legia Warszawa nie może zaliczyć ostatnich tygodni do udanych. Przed październikową przerwą reprezentacyjną zespół Edwarda Iordanescu przegrał dwa mecze z rzędu. W Lidze Konferencji stołeczna drużyna uległa przy Łazienkowskiej tureckiemu Samsunsporowi (0:1), natomiast w PKO BP Ekstraklasie musiała uznać wyższość Górnika Zabrze, przegrywając na wyjeździe (1:3).

Kluczowym zawodnikiem Legii w obecnym sezonie pozostaje Steve Kapuadi, który rozegrał już 16 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Jak informuje dziennikarz Giacomo Morandin, reprezentant Demokratycznej Republiki Konga znalazł się na liście życzeń Torino FC. Klub z Serie A ma w przyszłym roku wysłać do Warszawy oficjalną ofertę. Według doniesień, cena wywoławcza za 27-letniego środkowego obrońcę wynosi około 4 milionów euro.

Legia nie jest jednak zmuszona do sprzedaży swojego defensora. Jeśli stołeczny klub zdecyduje się na negocjacje, z pewnością zażąda wyższej kwoty. Już kilka miesięcy temu stoper mógł opuścić Warszawę, jednak władze Legii nie zgodziły się na transfer.

Warto przypomnieć, że latem Legia straciła już jednego środkowego obrońcę – Jana Ziółkowskiego, który przeniósł się do Romy. Steve Kapuadi dołączył do Wojskowych w sierpniu 2023 roku z Wisły Płock za niespełna 500 tysięcy euro. Wcześniej występował m.in. w AS Trencin i Interze Bratysława. We wrześniu 27-latek przedłużył kontrakt z Legią do czerwca 2028 roku.

POLECAMY TAKŻE

Edward Iordanescu
Legia Warszawa planuje transfer. Klub znów rusza po napastnika
Piłkarze reprezentacji Polski
Frankowski znów zawiódł. To nowy zmiennik Casha?
Piłkarze Legii
Cracovia zainteresowana piłkarzem Legii. „Ostatnio o tym rozmawialiśmy”