Legia Warszawa skreśliła zawodnika. Kadra na mecz Ligi Europy

Marc Gual poza kadrą Legii na Ligę Europy!

Legia Warszawa ma za sobą udany początek w europejskich pucharach w sezonie 2025/26. W pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy pokonała kazachski FK Aktobe (1:0, 1:0). W kolejnej fazie wyeliminowała czeski Banik Ostrawa po zaciętym dwumeczu (2:2, 2:1). Teraz przed Wojskowymi kolejna przeszkoda – cypryjski AEK Larnaka. Pierwsze starcie odbędzie się już 7 sierpnia, a stawką dwumeczu będzie awans do fazy play-off tych.

Świetną formę na starcie sezonu prezentuje Jean-Pierre Nsame. Kameruński napastnik, który jeszcze niedawno był przymierzany do odejścia z Łazienkowskiej, szybko udowodnił swoją wartość. Strzelił trzy gole w trzech ostatnich meczach i z miejsca stał się kluczową postacią ofensywy Legii. Jego dyspozycja sprawiła, że Marc Gual znalazł się w cieniu.

Co więcej, hiszpański snajper nie został nawet powołany na nadchodzący dwumecz z AEK-iem. Coraz więcej wskazuje na to, że dni Guala w stołecznym klubie są policzone i może on opuścić Legię jeszcze tego lata. Hiszpan zdołał rozegrać w bieżącej kampanii dwa mecze, a w czterech nie podniósł się z ławki. Czwartkowy mecz AEK Larnaka – Legii Warszawa rozpocznie się na Cyprze o godzinie 18:30.

Kadra Legii na mecz z AEK Larnaka: