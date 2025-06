fot. Pressfocus Na zdjęciu: Superpuchar Polski

Legia zagra z Lechem w pierwotnym terminie

Legia Warszawa złożyła pismo z prośbą o przełożenie meczu Superpucharu Polski na inny termin. Wynika to z napiętego terminarza na starcie kampanii, gdyż Wojskowi w ramach eliminacji do Ligi Europy niebawem zmierzą się w dwumeczu z kazachskim FK Aktobe. Lech Poznań oczywiście zaplanował przygotowania z uwzględnieniem starcia z Legią, dlatego nie był skory do zmiany daty jego rozegrania.

Polski Związek Piłki Nożnej zadecydował w tej sprawie. Wniosek Legii Warszawa został odrzucony. Oznacza to, że do meczu o Superpuchar Polski dojdzie w pierwotnym terminie, czyli 13 lipca 2025 roku.

Nie jest to dobra informacja dla Legii, która już 10 lipca zmierzy się u siebie z FK Aktobe, a do rewanżu w Kazachstanie dojdzie 17 lipca. Między tymi meczami zagra z Lechem Poznań o trofeum. Kolejorz z kolei oficjalnie zainauguruje sezon spotkaniem o Superpuchar Polski, gdyż do rywalizacji w eliminacjach Ligi Mistrzów przystąpi nieco później.