Kiedy mecz Legia – Lech? O której godzinie?

Legia Warszawa i Lech Poznań zmierzą się w niedzielny wieczór w hicie 13. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Sprawdź, o której godzinie rozbrzmi pierwszy gwizdek w stolicy.

PressFocus Na zdjęciu: Antoni Kozubal oraz Kacper Chodyna

Legia Warszawa – Lech Poznań: O której godzinie?

W niedzielny wieczór odbędzie hit 13. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy, w którym Legia Warszawa przed własną publicznością podejmie Lecha Poznań. Rywalizacja tych drużyn zawsze wzbudza olbrzymie emocje. Historia przemawia za stołeczną drużyną. Jednak Kolejorz wielokrotnie wychodził zwycięsko ze starć z Wojskowymi. Nadchodzący mecz zapowiada się niezwykle interesująco.

Spotkanie Legii z Lechem to jedno z najważniejszych wydarzeń piłkarskich w Polsce. Obie drużyny mają za sobą intensywną rywalizację w europejskich pucharach, co może wpłynąć na ich dyspozycję w nadchodzącym meczu. Wojskowi, po zwycięstwie nad Szachtarem Donieck (2:1), z pewnością będzie chciała kontynuować dobrą passę, podczas gdy Kolejorz, mimo porażki z Lincoln Red Imps (1:2), ma ambicję zrehabilitować się w krajowych rozgrywkach.

Mecz 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa a Lechem Poznań odbędzie się w niedzielę, 26 października, o godzinie 20:15. Transmisję na żywo będzie można obejrzeć w telewizji na kanałach TVP Sport, Canal+ Sport 3 oraz Canal+ 4K Ultra. Dla tych, którzy preferują oglądanie online, dostępne będą transmisje na platformach Canal+ Online oraz w aplikacji TVP Sport.