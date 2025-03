Mateusz Borek gratuluje Legii. Dyrektor sportowy wybrany

Legia Warszawa wybrała nowego dyrektora sportowego, choć jeszcze oficjalnie go nie ogłosiła. Lada moment to stanowisko obejmie Michał Żewłakow. Mateusz Borek pogratulował Wojskowym decyzji.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Mateusz Borek

Żewłakow wraca do Legii. Borek chwali wybór

Legia Warszawa od miesięcy poszukiwała nowego dyrektora sportowego. Rozczarowujące ruchy kadrowe skłoniły do zmian w strukturach. Odpowiadający za transfery Jacek Zieliński został powołany na funkcję doradcy zarządu, a w jego miejscu pojawił się wakat. Kolejne nazwiska były łączone z Wojskowymi, lecz do żadnych konkretów nie dochodziło. Po długich poszukiwaniach nareszcie udało się wytypować kandydata, który lada moment rozpocznie pracę w klubie. Zgodnie z ostatnimi informacjami będzie to Michał Żewłakow, który był już dyrektorem sportowym Legii w latach 2015-2017.

Ta wiadomość wywołała spore poruszenie wśród kibiców. Z jednej strony doceniają pracę, jaką w przeszłości wykonał w Legii Żewłakow, ale z drugiej oczekiwali głośniejszego nazwiska. Oficjalne ogłoszenie jeszcze nie nastąpiło, ale nie ma wątpliwości, że to właśnie on obejmie to stanowisko.

W superlatywach o decyzji Legii wypowiedział się za to Mateusz Borek. Uważa, że Żewłakow jest odpowiednią osobą do pełnienia tej roli i na pewno sobie poradzi.

Gratulacje dla Legii Warszawa, powodzenia dla Michała Żewłakowa. Właściwy człowiek we właściwym miejscu. Uznanie też dla właściciela klubu, że zrozumiał, że Michał jest topowym fachowcem a nie przedstawicielem określonej frakcji. Serducho tylko pęka, że Maciek tej chwili nie doczekał – napisał na portalu X znany dziennikarz. W ostatnim zdaniu nawiązał do śmierci Macieja Szewczyka, wieloletniego pracownika stołecznego klubu.