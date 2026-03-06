Legia Warszawa dostała kolejne ciosy. Dwóch piłkarzy z urazami

Legia Warszawa broni się przed spadkiem w tym sezonie z PKO BP Ekstraklasy. Serwis Legia.net poinformował, że Jakub Żewłakow i Henrique Arreiol zmagają się z drobnymi urazami.

PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Trudny moment dla Legii. Jakub Żewłakow i Henrique Arreiol zmagają się z urazami

Legia Warszawa w czterech kolejnych meczach PKO BP Ekstraklasy pozostaje niepokonana, jednak wciąż znajduje się w strefie spadkowej. Zespół prowadzony przez Marka Papszuna w ostatnich tygodniach zaczął punktować regularniej, ale sytuacja stołecznego klubu nadal pozostaje trudna.

Pierwsze zwycięstwo pod wodzą nowego szkoleniowca przyszło w starciu z Wisłą Płock (2:1). Tydzień później Warszawianie podzielili się punktami na wyjeździe z Jagiellonią (2:2). W spotkaniu w Białymstoku poza kadrą meczową znaleźli się Jakub Żewłakow oraz Henrique Arreiol. Jak poinformował serwis Legia.net, obaj zawodnicy zmagają się z drobnymi urazami.

19-letni pomocnik w ostatnich dniach doznał skręcenia stawu skokowego. Uraz nie okazał się jednak poważny i wszystko wskazuje na to, że piłkarz wróci do pełnych treningów z zespołem w przyszłym tygodniu. Niewielkie problemy zdrowotne ma również 20-letni Portugalczyk. Arreiol odczuwał drobny dyskomfort mięśniowy, dlatego sztab szkoleniowy postanowił nie ryzykować pogłębienia urazu.

W piątek obaj piłkarze pojawili się na boisku treningowym, gdzie pracowali indywidualnie W obecnym sezonie Żewłakow rozegrał 14 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Z kolei Arreiol pojawił się na boisku czterokrotnie. Legia Warszawa już w niedzielę (8 marca o godzinie 20:15) podejmie przy Łazienkowskiej Cracovię w meczu 24. kolejki Ekstraklasy. Przed przerwą reprezentacyjną Wojskowych czekają jeszcze potyczki z Radomiakiem Radom (13 marca) oraz z Rakowem Częstochowa (22 marca).