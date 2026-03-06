Legia Warszawa dostała kolejne ciosy. Dwóch piłkarzy z urazami

15:32, 6. marca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Legia.net

Legia Warszawa broni się przed spadkiem w tym sezonie z PKO BP Ekstraklasy. Serwis Legia.net poinformował, że Jakub Żewłakow i Henrique Arreiol zmagają się z drobnymi urazami.

Marek Papszun
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Trudny moment dla Legii. Jakub Żewłakow i Henrique Arreiol zmagają się z urazami

Legia Warszawa w czterech kolejnych meczach PKO BP Ekstraklasy pozostaje niepokonana, jednak wciąż znajduje się w strefie spadkowej. Zespół prowadzony przez Marka Papszuna w ostatnich tygodniach zaczął punktować regularniej, ale sytuacja stołecznego klubu nadal pozostaje trudna.

Pierwsze zwycięstwo pod wodzą nowego szkoleniowca przyszło w starciu z Wisłą Płock (2:1). Tydzień później Warszawianie podzielili się punktami na wyjeździe z Jagiellonią (2:2). W spotkaniu w Białymstoku poza kadrą meczową znaleźli się Jakub Żewłakow oraz Henrique Arreiol. Jak poinformował serwis Legia.net, obaj zawodnicy zmagają się z drobnymi urazami.

19-letni pomocnik w ostatnich dniach doznał skręcenia stawu skokowego. Uraz nie okazał się jednak poważny i wszystko wskazuje na to, że piłkarz wróci do pełnych treningów z zespołem w przyszłym tygodniu. Niewielkie problemy zdrowotne ma również 20-letni Portugalczyk. Arreiol odczuwał drobny dyskomfort mięśniowy, dlatego sztab szkoleniowy postanowił nie ryzykować pogłębienia urazu.

W piątek obaj piłkarze pojawili się na boisku treningowym, gdzie pracowali indywidualnie W obecnym sezonie Żewłakow rozegrał 14 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Z kolei Arreiol pojawił się na boisku czterokrotnie. Legia Warszawa już w niedzielę (8 marca o godzinie 20:15) podejmie przy Łazienkowskiej Cracovię w meczu 24. kolejki Ekstraklasy. Przed przerwą reprezentacyjną Wojskowych czekają jeszcze potyczki z Radomiakiem Radom (13 marca) oraz z Rakowem Częstochowa (22 marca).

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź