Legia Warszawa dokonała zmian w sztabie szkoleniowym. Dwóch trenerów pożegnanych

11:23, 3. stycznia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Legia Warszawa

Legia Warszawa poinformowała o zakończeniu współpracy z trenerem bramkarzy Arkadiuszem Malarzem oraz asystentem trenera Grzegorzem Mokrym. W stołecznym klubie trwają porządki po koszmarnej rundzie jesiennej.

Marcin Herra
PressFocus Na zdjęciu: Marcin Herra

Oficjalnie: Arkadiusz Malarz i Grzegorz Mokry opuścili Legię

Legia Warszawa rozpoczęła sezon 2025/26 pod wodzą Edwarda Iordanescu. Jednak rumuński szkoleniowiec nie sprostał oczekiwaniom przy Łazienkowskiej i wytrwał na stanowisku zaledwie cztery miesiące. Przez kilka tygodni tymczasowo drużynę prowadził Inaki Astiz, a dopiero w grudniu nowym trenerem został Marek Papszun, który przez lata osiągał sukcesy w Rakowie Częstochowa.

Obecnie Wojskowi są w strefie spadkowej w tabeli PKO BP Ekstraklasy, a dodatkowo odpadli z Ligi Konferencji po kompromitujących wynikach. Wraz z przyjściem Papszuna było jasne, że w sztabie szkoleniowym zajdą zmiany. Trener słynie z twardej ręki i zdecydowanych decyzji.

W sobotę klub wydał komunikat w sprawie przyszłości dwóch szkoleniowców. Legia zakończyła współpracę z trenerem bramkarzy Arkadiuszem Malarzem oraz asystentem trenera Grzegorzem Mokrym.

Malarz pełnił swoją funkcję od 2022 roku. Natomiast w latach 2015–2019 był zawodnikiem stołecznego zespołu. Trzykrotnie sięgnął po mistrzostwo Polski. Z kolei Mokry dołączył do sztabu Legii w czerwcu 2024 roku. Wcześniej pracował jako trener Podbeskidzia Bielsko-Biała oraz Miedzi Legnica.

1 lutego Legia podejmie Koronę Kielce w ramach 20. kolejki Ekstraklasy. Przygotowania do rundy wiosennej 15-krotni mistrzowie Polski rozpoczną obozem w Hiszpanii. Miejscem treningów będzie La Cala Resort w miejscowości Mijas.

