Legia Warszawa chce przełożyć mecz. Superpuchar Polski znów zagrożony

PressFocus Na zdjęciu: Legia Warszawa - Stal Mielec

Media: wniosek Legii o przełożenie meczu Superpucharu Polski

Legia Warszawa, zdobywca Pucharu Polski w sezonie 2024/25, ma zmierzyć się z Lechem Poznań w meczu o Superpuchar Polski, zaplanowanym na 13 lipca godz. 18:00). Jak informuje Maksymilian Dyśko z serwisu sportowy-poznan.pl, stołeczny klub złożył oficjalne pismo z prośbą o przełożenie tego spotkania na inny termin.

Wniosek wpłynął do Lecha w poniedziałek. Legia ma napięty terminarz, który jest związany z eliminacjami do europejskich pucharów. Już 10 lipca zespół Edwarda Iordanescu rozegra pierwszy mecz w ramach eliminacji do Ligi Europy, a jego rywalem będzie kazachski FK Aktobe. Rewanż zaplanowano na 17 lipca.

Warszawianie liczą na zrozumienie i przesunięcie terminu spotkania, które mogłoby pomóc w lepszym przygotowaniu się do obu meczów z Aktobe. Na ten moment Lech nie odniósł się publicznie do prośby Legii, choć wcześniejsze doniesienia sugerują, że klub z Poznania nie planuje zmiany daty m.in. z powodu dużego zainteresowania kibiców, którzy wykupili bilety w błyskawicznym tempie.