Legia walczy z podróbkami. Klub zaapelował do kibiców

Legia Warszawa w ostatnim czasie rozpoczęła walkę z rynkiem podrabianych produktów apelując do kibiców o to, by zgłaszali przypadki promocji takich rzeczy. Jak się okazuje problem jest poważny, a drużyna ze stolicy doprowadziła do usunięcia aż 643 takich ofert sprzedaży.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Legia doprowadziła do usunięcia aż 643 ofert sprzedaży podrabianych produktów

Legia Warszawa kilka dni temu między innymi za pomocą mediów społecznościowych zaapelowała do swoich kibiców, aby zgłaszali przypadki promowania podrabianych produktów. Wraz z rosnącą popularnością klubu na rynku pojawiało się wiele ofert sprzedaży produktów podrobionych. – Chcemy wyraźnie podkreślić, że takie działania są nielegalne i istotnie szkodzą naszej marce. Każde naruszenie praw własności intelektualnej oraz zasad uczciwej konkurencji spotka się z natychmiastową i zdecydowaną reakcją klubu. Podejmiemy stanowcze kroki prawne przeciwko osobom, które są odpowiedzialne za produkcję i dystrybucję podrabianych produktów – apelowała Legia.

Jak się okazuje działania Legii Warszawa są bardzo skuteczne. W poniedziałek stołeczny klub pochwalił się w serwisie “X”, że doprowadził do usunięcia aż 643 takich ofert sprzedaży. – Problem podrabianych produktów Legii Warszawa jest poważny i widoczny na różnych platformach sprzedażowych. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę na AliExpress czy OLX hasło „koszulka Legia”, by zobaczyć dziesiątki ofert. Szczególnie szokujące są ceny – podrabiana koszulka meczowa potrafi kosztować od 6 do 29 zł, podczas gdy oficjalna wersja to koszt rzędu 349 zł – powiedziała w rozmowie z “SportMarketing.pl” Aleksandra Kalinowska.

Dyrektor ds. Komunikacji i Marketingu w Legii podkreśliła również, że konsumenci kupują często takie produkty nieświadomie. Są przekonani, że dostaną towar dobrej jakości, jednak w wielu przypadkach jest całkowicie na odwrót. Jest to proceder nielegalny i jednocześnie szkodliwy dla klubu. Drugim najczęściej podrabianym produktem są szaliki, które w Polsce cieszą się ogromny zainteresowaniem wśród fanów. One również, zazwyczaj znacznie tańsze od oryginału, są fatalnej jakości i mogą zawierać błędy w detalach. – To wszystko sprawia, że zakup podróbki to zwyczajnie wyrzucanie pieniędzy w błoto – podsumowała Aleksandra Kalinowska.