Legia skomplikowała sytuację Polski w rankingu UEFA

Ranking UEFA to nieodłączna część meczów polskich klubów w europejskich pucharach. Po czwartkowych spotkaniach w Lidze Konferencji mimo kiepskich wyników udało się zmniejszyć nieznacznie stratę do TOP10.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Ranking UEFA: Legia odpadła z LKE! To problem dla Polski w walce o TOP10

Legia Warszawa na wiosnę nie zagra w europejskich pucharach. Porażka z Noah oraz brak korzystnych wyników na innych boiskach sprawiły, że Wojskowi pożegnali się z rozgrywkami na etapie fazy ligowej. Ten fakt mocno skomplikuje sytuację Polski w rankingu UEFA. Przypomnijmy, że walczymy o TOP10, które automatycznie gwarantuje jeden zespół w fazie ligowej Ligi Mistrzów.

Po czwartkowych meczach nasza sytuacja mogła być znacznie lepsza. Mimo dwóch porażek Polska i tak zdobyła w tym tygodniu więcej punktów niż Czechy, które plasują się na 10. miejscu. Zwycięstwo Rakowa i remis Lecha pozwoliły odrobić 0,150 pkt do TOP10.

Realny scenariusz na koniec sezonu to awans Polski w rankingu UEFA na 11. miejsce. W zestawieniu wyprzedza nas Grecja, która ma nad nami przewagę 1,387 pkt. Z kolei Czechy wyprzedzają nas o 3,775 pkt, więc przeskoczenie ich w rankingu wydaje się niemożliwe w tym sezonie. Mało prawdopodobne jest również to, aby Polska zanotowała spadek. Będąca za naszymi plecami Dania traci do nas 2,144 pkt.

Kluczowa dla rankingu UEFA może okazać się 6. kolejka Ligi Konferencji. O ile Raków Częstochowa jest pewny gry w fazie pucharowej, tak o awans wciąż musi walczyć Lech Poznań i Jagiellonia Białystok.

Ranking UEFA na dzień 12.12.2025:

Miejsce Kraj Liczba punktów 9. Turcja 47,800 10. Czechy 44,900 11. Grecja 42,512 12. Polska 41,125 13. Dania 38,981 14. Norwegia 38,587

W przyszły czwartek odbędzie się ostatnia kolejka Ligi Konferencji. Nasze kluby czekają trudne mecze. Jagiellonia zmierzy się na wyjeździe z AZ Alkmaar, Lech Poznań zagra z Sigmą Ołomuniec, a Raków Częstochowa z Omonią Nikozja. Z kolei Legia u siebie podejmie Lincoln.