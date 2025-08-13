Legia podjęła decyzję ws. meczu z Jagiellonią. Zaskoczenia nie ma

19:59, 13. sierpnia 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Legia Warszawa

Legia Warszawa poinformowała, że po zakończeniu spotkania z AEK Larnaka złoży wniosek o przełożenie zaplanowanego meczu z Jagiellonią Białystok. Specjalny komunikat w tej sprawie opublikował stołeczny klub.

Edward Iordanescu
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Mecz Legia – Jagiellonia zostanie przełożony

Legia Warszawa podjęła decyzję o przełożeniu meczu z Jagiellonią Białystok w ramach 6.kolejki. Oficjalny wniosek do Ekstraklasy w tej sprawie zostanie złożony tuż po meczu z AEK Larnaka w III rundzie eliminacji Ligi Europy. Przypomnijmy, że każdy polski zespół biorący udział w eliminacjach do europejskich pucharów może przełożyć dwa mecze: jeden w rundach I – III, a drugi w fazie play-off. Wcześniej Legia przełożył spotkanie z Piastem Gliwice.

– Chcemy przełożyć mecz z Jagiellonią. Musimy zapewnić sobie więcej czasu na pracę, bo chcemy zdobyć zarówno mistrzostwo Polski, jak i wprowadzić drużynę do Europy. Każdy dzień z zespołem na boisku jest bardzo istotny – powiedział szkoleniowiec warszawskiej Legii Edwards Iordanescu.

POLECAMY TAKŻE

Edward Iordanescu
Legia Warszawa dopina hit transferowy! Zaplanowano testy medyczne
Adrian Siemieniec
Jagiellonia złożyła ofertę byłemu reprezentantowi Niemiec do lat 21
Edward Iordanescu
Legia Warszawa straciła kluczowego zawodnika! Długa przerwa

Mecz z Cypryjczykami rozpocznie się w czwartek o godzinie 21:00. Wojskowi staną przed niezwykle trudnym zadaniem odrobienia trzybramkowej straty. Przypomnijmy, że pierwsze spotkanie rozegrane na wyjeździe, Legia niespodziewanie przegrała aż 1:4. Jeśli podopiecznym Iordanescu nie uda się odrobić wyniku z Larnaki to będzie ich czekała walka o Ligę Konferencji.

Swój mecz w ramach 6. kolejki PKO Ekstraklasy przełożył też Lech Poznań, który miał rywalizować z Rakowem Częstochowa. Nowe terminy obu pojedynków zostaną ustalone po zakończeniu eliminacji. Pierwszym wolnym terminem jest 23 – 25 września.

Zobacz również: Papszun zabrał głos ws. Brunesa. Gwiazdor Rakowa unika gry