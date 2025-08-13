Legia podjęła decyzję ws. meczu z Jagiellonią. Zaskoczenia nie ma

Legia Warszawa poinformowała, że po zakończeniu spotkania z AEK Larnaka złoży wniosek o przełożenie zaplanowanego meczu z Jagiellonią Białystok. Specjalny komunikat w tej sprawie opublikował stołeczny klub.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Mecz Legia – Jagiellonia zostanie przełożony

Legia Warszawa podjęła decyzję o przełożeniu meczu z Jagiellonią Białystok w ramach 6.kolejki. Oficjalny wniosek do Ekstraklasy w tej sprawie zostanie złożony tuż po meczu z AEK Larnaka w III rundzie eliminacji Ligi Europy. Przypomnijmy, że każdy polski zespół biorący udział w eliminacjach do europejskich pucharów może przełożyć dwa mecze: jeden w rundach I – III, a drugi w fazie play-off. Wcześniej Legia przełożył spotkanie z Piastem Gliwice.

– Chcemy przełożyć mecz z Jagiellonią. Musimy zapewnić sobie więcej czasu na pracę, bo chcemy zdobyć zarówno mistrzostwo Polski, jak i wprowadzić drużynę do Europy. Każdy dzień z zespołem na boisku jest bardzo istotny – powiedział szkoleniowiec warszawskiej Legii Edwards Iordanescu.

Mecz z Cypryjczykami rozpocznie się w czwartek o godzinie 21:00. Wojskowi staną przed niezwykle trudnym zadaniem odrobienia trzybramkowej straty. Przypomnijmy, że pierwsze spotkanie rozegrane na wyjeździe, Legia niespodziewanie przegrała aż 1:4. Jeśli podopiecznym Iordanescu nie uda się odrobić wyniku z Larnaki to będzie ich czekała walka o Ligę Konferencji.

Swój mecz w ramach 6. kolejki PKO Ekstraklasy przełożył też Lech Poznań, który miał rywalizować z Rakowem Częstochowa. Nowe terminy obu pojedynków zostaną ustalone po zakończeniu eliminacji. Pierwszym wolnym terminem jest 23 – 25 września.

