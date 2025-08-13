Legia podjęła decyzję ws. meczu z Jagiellonią. Zaskoczenia nie ma

Mecz Legia – Jagiellonia zostanie przełożony
Legia Warszawa podjęła decyzję o przełożeniu meczu z Jagiellonią Białystok w ramach 6.kolejki. Oficjalny wniosek do Ekstraklasy w tej sprawie zostanie złożony tuż po meczu z AEK Larnaka w III rundzie eliminacji Ligi Europy. Przypomnijmy, że każdy polski zespół biorący udział w eliminacjach do europejskich pucharów może przełożyć dwa mecze: jeden w rundach I – III, a drugi w fazie play-off. Wcześniej Legia przełożył spotkanie z Piastem Gliwice.
– Chcemy przełożyć mecz z Jagiellonią. Musimy zapewnić sobie więcej czasu na pracę, bo chcemy zdobyć zarówno mistrzostwo Polski, jak i wprowadzić drużynę do Europy. Każdy dzień z zespołem na boisku jest bardzo istotny – powiedział szkoleniowiec warszawskiej Legii Edwards Iordanescu.
Mecz z Cypryjczykami rozpocznie się w czwartek o godzinie 21:00. Wojskowi staną przed niezwykle trudnym zadaniem odrobienia trzybramkowej straty. Przypomnijmy, że pierwsze spotkanie rozegrane na wyjeździe, Legia niespodziewanie przegrała aż 1:4. Jeśli podopiecznym Iordanescu nie uda się odrobić wyniku z Larnaki to będzie ich czekała walka o Ligę Konferencji.
Swój mecz w ramach 6. kolejki PKO Ekstraklasy przełożył też Lech Poznań, który miał rywalizować z Rakowem Częstochowa. Nowe terminy obu pojedynków zostaną ustalone po zakończeniu eliminacji. Pierwszym wolnym terminem jest 23 – 25 września.
