Legia ma problem. Mocny komunikat kibiców!

Paweł Andrachiewicz / PressFocus Na zdjęciu: Legia Warszawa - Stal Mielec

Legia odpowie fanom?

Zdobywcy Pucharu Polski i ćwierćfinaliści Ligi Konferencji stoją u progu potężnych zmian. Legia Warszawa zatrudniła nowego dyrektora sportowego, Michała Żewłakowa, i podjęła współpracę z postacią znaną w środowisku piłkarskim, a więc Fredim Bobiciem. Wojskowi lada chwila zaprezentują nowego trenera. Trwa proces wyboru następcy Goncalo Feio.

Chociaż stołeczna ekipa może pochwalić się wspomnianymi wyżej sukcesami, nie należy zapominać o wyjątkowo niezadowalającej postawie w Ekstraklasie. Wyniki w krajowych zmaganiach od dłuższego czasu pozostawiają wiele do życzenia. Na tę sytuację uwagę zwracają Nieznani Sprawcy – grupa fanów odpowiedzialna za oprawy. W mocnych słowach apelują oni o innych kibiców:

Drodzy Kibice!

Nie będziemy się tym razem rozpisywać jakoś specjalnie długo. W ostatnim tekście odnoszącym się do sytuacji sportowo-organizacyjnej(?) napisaliśmy i tak strasznie dużo. Jednak kilka słów w tym momencie chcielibyśmy Wam przekazać. Jesteśmy zawieszeni w próżni. Jak zwykle czekamy i czekamy. Po przegranym sezonie wydawałoby się, że rozwiązania są gotowe, a teraz maszyna ruszy i będziemy budować wielką Legię. Jak jest – widzimy. Nie mamy trenera, transferów ani mistrzostwa.

Mając w perspektywie bardzo szybko zaczynający się sezon z mitycznym “graniem co trzy dni”, którym w Warszawie można by straszyć dzieci: “Jak będziesz niegrzeczny, to przyjdzie granie co trzy dni i cię zje” – cała ta sytuacja jest z punktu widzenia kibica Legii wysoce niepokojąca. Jesteśmy zdegustowani i zgodnie z zapowiedzią informujemy i namawiamy – NIE KUPUJCIE KARNETÓW. Nie finansujmy dziadostwa. Dość już życia ciągłą nadzieją w imię miłości do Legii, że dajemy szansę i teraz to już będzie lepiej. Nie bądźmy głupi.

Nie dajcie się naciągnąć. Znowu będziemy zapełniać stadion i robić super atmosferę, a klub kupi kolejnych nieudaczników za pięć dwunasta. Czekamy. Na razie zachęcamy wszystkich kibiców Legii do wstrzymania się z zakupem karnetów. Niech klub zacznie robić realne kroki i budować drużynę, która będzie walczyć o mistrzostwo Polski. Na razie mamy po raz kolejny prowizorkę i cyrk.

Jak apel NS wpłynie na działania klubu i plany innych fanów? Można założyć, że Legia odpowie na „wezwanie” kibiców. Jeżeli nie słownie, to zatrudnieniem nowego trenera i wzmocnieniem kadry. Przynajmniej na to liczą sympatycy Wojskowych.