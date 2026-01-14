Papszun ma plan, ale przyszły komplikacje. Legia z niepokojącym komunikatem

Legia Warszawa ma ambitne plany związane z drugą częścią sezonu. Konkretne cele ma trener Marek Papszun. Tymczasem klub przekazał, że dwóch zawodników doznało kontuzji.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Ruben Vinagre i Gabriel Kobylak z kontuzjami

Legia Warszawa zakończyła 2025 rok w bardzo złym stylu. Wojskowi odpadli z rozgrywek STS Pucharu Polski oraz Ligi Konferencji. Z kolei w tabeli PKO BP Ekstraklasy stołeczna ekipa zadomowiła się w strefie spadkowej. W związku z tym klub zatrudnił nowego trenera, którym został Marek Papszun. Aktualnie drużyna przygotowuje się do rundy wiosennej na zgrupowaniu w Mijas. Z obozu legionistów niestety napłynęły złe wieści, które dotyczą stanu zdrowia dwóch zawodników.

„Ruben Vinagre w trakcie meczu Legia Warszawa – Puskas Akademia FC niegroźnie naciągnął mięsień przywodziciela. Jego przerwa w treningach potrwa kilka dni” – brzmi wiadomość opublikowana przez biuro prasowe klubu.

„W tym samym spotkaniu Gabriel Kobylak doznał urazu mięśnia przywodziciela. Bramkarz wróci do treningów za kilka tygodni. Obecnie rozpoczyna rehabilitację już w Warszawie” – uzupełniono w komunikacie.

15-krotny mistrz Polski w Hiszpanii ma do rozegrania jeszcze kilka spotkań kontrolnych. Między innymi zmierzy się ze Spartą Praga. Tymczasem pierwsze oficjalne spotkanie w PKO BP Ekstraklasie w 2026 roku ekipa z Warszawy rozegra 1 lutego. Zmierzy się wówczas w roli gospodarza z Koroną Kielce. Mecz odbędzie się o godzinie 17:30. W pierwszym starciu między zespołami w tej kampanii Wojskowi wygrali dwoma golami (2:0).