Transferowy sygnał z Zabrza. Górnik wzmocnił ofensywę

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Borislav Rupanov został zawodnikiem Górnika Zabrze

Górnik Zabrze zakończył pierwszą część sezonu w PKO BP Ekstraklasie na pozycji wicelidera. Śląska ekipa jednocześnie wciąż liczy się w grze o STS Puchar Polski, mając przed sobą spotkanie z Lechem Poznań. Stawką meczu będzie awans do półfinału rozgrywek. Tymczasem w środę 14 stycznia biuro prasowe klubu z Zabrza przekazało informacje o pozyskaniu nowego napastnika.

„Borislav Rupanov dołącza do Górnika Zabrze na mocy transferu definitywnego. Umowa obowiązywać będzie do końca czerwca 2029 roku i zawiera opcję przedłużenia kontraktu o kolejny rok” – brzmi wiadomość opublikowana na profilu Górnika na platformie X.

Ekipa z Zabrza aktualnie przebywa na zgrupowaniu w Turcji. Na obozie w Belek Górnik pozostanie do 24 stycznia i rozegra w tym czasie cztery spotkania sparingowe. Zespół Michala Gasparika zmierzy się w ich trakcie między innymi z NK Maribor.

Tymczasem do ligowego grania Górnik wróci 31 stycznia. Już w pierwszym oficjalnym spotkaniu w 2026 roku poprzeczka przed ekipą z Zabrza będzie zawieszona wysoko, ponieważ na drodze Górnika stanie Piast Gliwice. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 14:45.

Pierwsze derbowe starcie między zespołami w tym sezonie zakończyło się skromnym zwycięstwem Zabrzan (1:0). Ogólnie w pięciu ostatnich ligowych meczach pomiędzy drużynami Górnik wygrał trzykrotnie, raz padł remis, a raz zwyciężył Piast.