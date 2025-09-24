Legia nie znalazła sposobu na Jagiellonię [WIDEO]

22:58, 24. września 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok podzieliły się punktami w zaległym meczu PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie na Łazienkowskiej zakończyło się bezbramkowym remisem.

Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok
fot. PressFocus Na zdjęciu: Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok

Bez fajerwerków przy Łazienkowskiej. Legia nie spełniła oczekiwań kibiców

Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok odrabiały w środę zaległości w PKO BP Ekstraklasie. Obie ekipy przystępowały do bezpośredniej potyczki w odmiennych nastrojach. Wojskowi w miniony weekend jedynie zremisowali z Rakowem Częstochowa (1:1). Z kolei drużyna Adriana Siemieńca okazała się lepsza od Wisły Płock (1:0).

W pierwszej części meczu żadnej z ekip nie udało się objąć prowadzenia. Białostoczanie co prawda raz skierowali piłkę do siatki za sprawą Bernardo Vitala, jednak sędzia po analizie VAR anulował trafienie Jagiellonii, dopatrując się pozycji spalonej. Tym samym do przerwy na tablicy wyników widniał remis 0:0.

Pierwsza warta odnotowania akcja w drugiej odsłonie miała miejsce w 56. minucie. Wówczas w roli głównej wystąpił Mileta Rajović, który oddał strzał głową. Na posterunku był jednak Sławomir Abramowicz. Kolejny raz bramkarz gości dobrze interweniował w 63. minucie. Próbę podjął Juergen Elitim, lecz znów szczęście dopisało Abramowiczowi.

Do końca zawodów rezultat nie uległ już zmianie i spotkanie na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej zakończyło się bezbramkowym remisem. Legia jednocześnie już od trzech ligowych meczów u siebie nie potrafi pokonać zespołu z Białegostoku.

W najbliższy weekend Wojskowi rozegrają kolejny mecz w PKO BP Ekstraklasie. W roli gospodarzy zmierzą się z Pogonią Szczecin. Jagiellonia natomiast czeka wyjazdowa potyczka z Lechem Poznań.

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok 0:0