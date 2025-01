Agent Daniego Olmo: Legia nie robi dobrej roboty

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Dariusz Mioduski i Andy Bara

Agent Daniego Olmo jednoznacznie o Legii Warszawa

Legia Warszawa w tej kampanii rywalizuje o mistrzostwo PKO BP Ekstraklasy. Jednocześnie ekipa dowodzona przez Goncalo Feio występuje jeszcze w Lidze Konferencji i Pucharze Polski. Ogólnie jest postrzegana za jeden z najlepszych klubów w Polsce. Z jednej strony kibic Wojskowych na nudę nie może narzekać. Agent Daniego Olmo w rozmowie z dziennikarzem Goal.pl – Piotrem Koźmińskim pozwolił sobie natomiast na porównanie polskiego klubu z Dinamem Zagrzeb. Jego zdaniem na tym tle przedstawiciel polskiej piłki nie wyróżnia się niczym specjalnym.

Oglądaj program “NASZ NEWS” (VIDEO)

– Z tym stadionem, infrastrukturą, kibicami, z budżetem, który mają… To przyzwoity budżet europejskiego klubu, oczywiście zapomnijmy o topowych klubach, o lidze angielskiej. Ale można już na przykład porównać Legię z Dinamem Zagrzeb. No i Dinamo robi dużo więcej transferów – mówił Andy Bara w rozmowie z Piotrem Koźmińskim z Goal.pl.

– Z mojej perspektywy, biorąc pod uwagę wszystko co w Legii mają, to nie robią dobrej roboty. Nie chcę nikogo zdenerwować, nie to jest moim celem. To tylko moja opinia. Legia nie robi nic szczególnego w Europie, nie robi też dużych transferów. Ja z trzeciej ligi chorwackiej robiłem transfery w wysokości 4,5,6 milionów euro. Co do Legii nie rozumiem więc… Prawdopodobnie to kwestia skautingu – dodał agent Daniego Olmo.

W końcu znany menedżer piłkarski pozwolił sobie na jednoznaczny wniosek w sprawie 15-krotnego mistrza Polski. – Oczywiście ciężko mi się do końca wgryźć w sytuację Legii, bo teraz pracuję z największymi klubami na świecie i mój mózg przestawił się na inne tory. Ale uważam, że Legia powinna, że Legia musi robić to lepiej. Taka jest moja opinia. Mówię to szczerze i otwarcie – rzekł Andy Bara.

Czytaj więcej: Śląsk może pozyskać napastnika ze Szwecji. Blisko transfer za milion złotych