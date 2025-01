fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Śląska Wrocław

Assad Al Hamlawi może zostać nowym graczem Śląska Wrocław

Śląsk Wrocław w poprzedniej kampanii został wicemistrzem Polski, ustępując pola tylko Jagiellonii Białystok. Tymczasem w tym sezonie WKS w ogóle nie przypomina zespołu z kampanii 2023/2024. Walczy o ligowy byt. Jednocześnie władze klubu pracują nad pozyskaniem nowego napastnika, a wieściami w sprawie podzielił się dziennikarz Bartosz Wieczorek z TVP Sport.

Śląsk Wrocław – podsumowanie rundy jesiennej

W związku z tym, że w rundzie jesiennej nie sprawdzili się w ataku Jakub Świerczok i Sebastian Musiolik, to sternicy Śląska priorytetowo zaczęli traktować plan związany z pozyskaniem zawodnika do ataku tej zimy. Źródło podało, że na radarze klubu z Wrocławia znalazł się Assad Al Hamlawi. 24-latek reprezentuje barwy IK Oddevoldm, które gra w drugiej lidze szwedzkiej.

Assad Al Hamlawi z IK Oddevold blisko Śląska Wrocław. Transfer gotówkowy. Ile przeznaczy za napastnika WKS?⬇️@sport_tvpplhttps://t.co/IWT10W0U18 — Bartosz Wieczorek (@Bart_Wieczorek) January 20, 2025

Al Hamlawi w tej kampanii wystąpił jak na razie w 28 meczach we wspomnianym zespole. Zdobył w nich 14 bramek, co brzmi obiecująco. W swoim piłkarskim CV środkowy napastnik ma też takie ekipy jak: Angelholms FF czy Helsingborgs IF.

Wrocławski zespół wróci do ligowego grania w lutym. Śląsk już 3 lutego zmierzy się na Tarczyński Arena z Piastem Gliwice. Spotkanie zacznie się o godzinie 19:00. Wojskowi staną zatem przed szansą zrewanżowania się Niebiesko-czerwonym za odpadnięcie z Pucharu Polski.

