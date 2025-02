Ekstraklasa pomogła klubowi. Ruch Chorzów otrzyma zaległości

fot. PressFocus Na zdjęciu: Paolo Urfer

Lechia Gdańsk z odwieszoną licencja na grę w PKO BP Ekstraklasie

Lechia Gdańsk ostatnio budziła duże zainteresowanie. Biało-zieloni co prawda w niezłej dyspozycji weszli w druga część sezonu, to jednak uwaga kibiców i mediów była skupiona na innym czynników. Nie została uregulowana w terminie rata do Ruchu Chorzów za transfer z udziałem Tomasza Wójtowicza. Tymczasem wieści w sprawie przekazały Meczyki.

Źródło przekazało, że finalnie przelew do przedstawiciela Betclic 1. Ligi trafił. Niemniej nie wyszedł on z konta ekipy z Gdańsk. Wykonała go Ekstraklasa S.A., udzielając w ten sposób pożyczki lechistom, która będzie obwarowana tym, że Lechia może nie otrzymać konkretnej sumy z transzy od CANAL+, jeśli klub z Gdańsk nie ureguluje swojego zobowiązania.

Zobacz również: Boniek: Ekstraklasa jest ciekawa

Realny scenariusz zakłada jednak mimo wszystko, że Lechia zostanie ukarana przez Polski Związek Piłki Nożnej. W grę mogą wchodzić nawet kary w postaci odjęcia punktów na kolejny sezon czy grzywna.

W związku z powyższym Lechia będzie mogła rozegrać poniedziałkowe spotkanie z Zagłębia Lubin, co jeszcze niedawno było zagrożone i realny scenariusz zakładał walkower dla Miedziowych. Ostatecznie spotkanie zaplanowane na godzinę 19:00 ma odbyć się zgodnie z planem.

Lechiści aktualnie plasują się na 17. miejscu w tabeli, legitymując się bilansem 18 oczek. Gdańska ekipa jest bez przegranej w elicie od trzech spotkań, notując w nich dwa zwycięstwa i jeden remis.