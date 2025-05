Lech przed finałem sezonu. Kolejorz zagra bez kluczowego gracza

Lech Poznań w sobotę zmierzy się w ostatniej kolejce PKO BP Ekstraklasy z Piastem Gliwice. Już jest jasne, że Kolejorz do potyczki z Niebiesko-czerwonymi podejdzie osłabiony.

flot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy Lecha Poznań

Patryk Wallemark nie zagra w meczu Lech – Piast

Lech Poznań w najbliższy weekend stanie przed szansą wygrania po raz dziewiąty w historii mistrza Polski. Kolejorz ma los w swoich nogach, wystarczy, że wygra i nie będzie musiał oglądać się na rezultat spotkania Raków Częstochowa – Widzew Łódź. Tymczasem klub z Poznania już przekazał, że nie będzie mógł skorzystać z kluczowego gracza.

„Czwarta żółta kartka dla Patrika Wålemarka została podtrzymana. Oznacza to, że naszego skrzydłowego zabraknie w kończącym sezon spotkaniu z Piastem Gliwice” – brzmi wiadomość opublikowana przez biuro prasowe Lecha. Tym samym strzelec gola w starciu z GieKSą Katowice nie będzie miał okazji na poprawę swojego bilansu.

Zobacz WIDEO: Boniek: łatwo jest wydawać cudze pieniądze

Nie tylko Wallemark będzie poza grą w starciu z Piastem. Z powodu kontuzji nie będzie mógł też wystąpić Filip Dagerstal. Szwedzki defensor ma wrócić a boisko mniej więcej pod koniec września.

Lech przystąpi do sobotniego starcia, chcąc odnieść 22. zwycięstwo w tej kampanii. Jak na razie na koncie poznaniaków jest 67 oczek. Kolejorz ma tylko punkt więcej od drugiego Rakowa Częstochowa. Sobotnia batalia Lecha z gliwiczanami zacznie się natomiast o godzinie 17:30. Piast też ma, o co walczyć, mając wciąż szanse na to, aby zakończyć rozgrywki ligowej w TOP 7 PKO BP Ekstraklasy. Nowy sezon ma się natomiast zacząć 18 lipca.

Zobacz także: Ruch Chorzów z mentalnością do naprawy. Gorzkie słowa trenera