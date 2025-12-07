Lech Poznań zremisował kolejny mecz. Frederiksen zabrał głos

PressFocus Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Remis Lecha w Ekstraklasie. Trener podkreślił determinację drużyny

Lech Poznań w niedzielnym meczu 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy zremisował z Cracovią (2:2). Kolejorz przez ponad połowę spotkania musiał radzić sobie w osłabieniu po czerwonej kartce dla Pablo Rodrigueza, który wyleciał z boiska jeszcze przed przerwą. Mimo trudnych okoliczności poznaniacy zdołali wyrwać punkt dzięki trafieniu Alego Gholizadeha w 81. minucie.

Lech aktualnie zajmuje 7. miejsce w tabeli i traci cztery punkty do liderującego Górnika Zabrze. Po meczu Niels Frederiksen podkreślał ogromne zaangażowanie swoich piłkarzy. Zaznaczył, że remis wywalczony w osłabieniu jest ważnym krokiem w budowaniu siły zespołu. Duński szkoleniowiec pochwalił także szybką reakcję drużyny po stracie gola.

– Mogę wyłącznie chwalić moich piłkarzy za ten remis i za to, co widziałem w ich poczynaniach. Naprawdę bardzo dobrze walczyli, kiedy grali w dziesiątkę. Biorąc pod uwagę ich postawę, to myślę, że zasługujemy na ten punkt, za ciężką pracę, którą wykonali – przyznał Frederiksen, cytowany przez serwis klubowy.

– Biorąc pod uwagę ten mecz, to myślę, że to dla nas ważny krok do przodu, bo już parę razy w tym sezonie graliśmy w dziesięciu na jedenastu i często dochodziło do sytuacji, w których się rozsypywaliśmy i nie udawało nam się sięgać po dobry wynik. Dziś tak się stało, a przy wyniku 1:2 udało nam się szybko odbić i wrócić do tej rywalizacji, doprowadzić do remisu – oznajmił na koniec.